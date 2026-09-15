Касым-Жомарт Токаев и Хан Сон Сук ознакомились с проектами Alatau Smart City

Особое внимание было уделено практическому участию корейских партнеров в реализации проекта

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев и Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук ознакомились с проектами Alatau Smart City, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе презентации были представлены основные направления развития Alatau City, включая создание современной инфраструктуры, формирование благоприятных условий для инвестиций, внедрение цифровых технологий и развитие новых видов городской мобильности.

Особое внимание было уделено практическому участию корейских партнеров в реализации проекта. В частности, презентованы совместные инициативы с KIND, KAIST и Korea Airports Corporation в сферах создания K-Smart Town, образовательной и R&D-инфраструктуры, городской воздушной мобильности, а также внедрения технологий цифрового моделирования и искусственного интеллекта.

Кроме того, была продемонстрирована система управления городской воздушной мобильностью UAM/UTM, предусматривающая использование беспилотных летательных аппаратов и аэротакси.

Проект Alatau City ориентирован на формирование открытой международной платформы, объединяющей градостроительство, образование и исследования, промышленность и логистику, цифровые технологии и инвестиционное сотрудничество.

#Токаев #проекты #Корея #Alatau Smart City

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