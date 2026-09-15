Глава государства принял топ-менеджера Hyundai Motor Group

В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив расширения инвестиционного и промышленно-технологического сотрудничества, а также реализации новых масштабных проектов в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента РК

Глава государства принял президента и руководителя подразделения по стратегии и планированию Hyundai Motor Group Сунг Кима. В обсуждении с корейской стороны также приняли участие представители Hyundai Engineering и автоконцерна Kia, входящих в группу Hyundai Motor Group, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Hyundai Motor Group в развитие казахстанской автомобильной промышленности и подчеркнул важность дальнейшего углубления локализации, расширения производства автокомпонентов и наращивания экспортного потенциала отрасли, особо отметив роль в этом действующих заводов Hyundai в Алматы и Kia в Костанае. В данном контексте он обозначил перспективную задачу по трансформации Казахстана в крупный региональный центр производства и экспорта автомобилей, с акцентом на развитие полного цикла производства.

По словам Главы государства, еще одним важным направлением партнерства может стать сфера электрического транспорта, включая производство электромобилей, компонентов и создание зарядной инфраструктуры.

В свою очередь Сунг Ким поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за постоянное внимание и поддержку проектов Hyundai и Kia. По его словам, Казахстан является для компании не просто рынком, а важным региональным центром деятельности в странах СНГ. Руководитель Hyundai Motor Group подтвердил намерение и впредь расширять присутствие компании и углублять локализацию производства в Казахстане.

Помимо этого, руководство Hyundai Engineering выразило готовность развивать сотрудничество в нефтегазовой сфере, промышленности и инфраструктуре.

По итогам встречи состоялся обмен соглашениями между компаниями QazaqGaz, Hyundai Engineering и SICIM Kazakhstan о строительстве газоперерабатывающего завода в Западном Казахстане, а также между Hyundai Motor Company и Astana Motors о производстве новой модели Hyundai Tucson.