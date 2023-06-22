Алихан Смаилов возложил венки к могилам Гейдара Алиева и его супруги

Глава Правительства находится в Азербайджане с официальным визитом.

Фото пресс-службы Правительства РК

Премьер-министр РК Алихан Смаилов возложил венок к месту захоронения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Баку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Алихан Смаилов также возложил букет цветов на месте захоронения супруги Гейдара Алиева – Зарифы Алиевой.

Аллея почетного захоронения располагается в нагорной части Баку. Здесь покоятся многие видные деятели науки и культуры, политики, общественные деятели Азербайджана.

Напомним, накануне глава Правительства прибыл с официальным визитом в Баку.