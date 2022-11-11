Алимханулы и Бентли провели первую дуэль взглядов перед боем

Первую дуэль взглядов перед боем за звание чемпиона мира провели казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и британский проспект Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Алимханулы и Бентли выступили на пресс-конференции, а затем провели традиционную церемонию дуэли взглядов.

Титульный поединок пройдет в Лас-Вегасе (США). Для Алимханулы бой с Бентли будет носить статус добровольной титульной защиты.

В Казахстане трансляцию боя Алимханулы – Бентли проведет телеканал «Хабар». Прямой эфир начнется утром 13 ноября в 08:00 по времени Астаны.