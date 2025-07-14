Главная интрига нынешнего "Славянского базара" раскрыта. Гран-при завоевала казахстанская певица Алмагуль Батталиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА

Своими эмоциями с корреспондентом БЕЛТА победительница поделилась сразу после объявления результатов.

"Я до сих пор не верю, что выиграла. Я безумно счастлива, что именно мне выпала честь увезти эту статуэтку в Казахстан. Я не зря шла к этому восемь лет - проходила национальные отборы, конкуренция у нас невероятная. Казахский народ сам по себе певучий, и каждый, кто сюда приезжал, никогда не возвращался без награды. Это очень почетно", - отметила Алмагуль.