Гран-при XXXIV Международного конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск - 2025" отправится в Казахстан
Главная интрига нынешнего "Славянского базара" раскрыта. Гран-при завоевала казахстанская певица Алмагуль Батталиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА
Своими эмоциями с корреспондентом БЕЛТА победительница поделилась сразу после объявления результатов.
"Я до сих пор не верю, что выиграла. Я безумно счастлива, что именно мне выпала честь увезти эту статуэтку в Казахстан. Я не зря шла к этому восемь лет - проходила национальные отборы, конкуренция у нас невероятная. Казахский народ сам по себе певучий, и каждый, кто сюда приезжал, никогда не возвращался без награды. Это очень почетно", - отметила Алмагуль.
Обладателем первой премии стала белорусская певица Валерия Бернатович. Вторую разделили армянин Давид Киракосян и итальянец Доменико Барбера. Аналогичным было решение жюри относительно третьей премии: ее присудили россиянину Эрику Ахметову и Рыскельди Старбекову из Кыргызстана.
Дипломантами конкурса стали представители Азербайджана, Нигерии, Румынии, Болгарии, Латвии, Мальты. Обладателем специальной премии имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы и высокое исполнительское мастерство стал певец Михаил Назарой из Молдовы.
Спецпризов Парламентского собрания Союза Беларуси и России удостоены россиянин Эрик Ахметов и белоруска Валерия Бернатович.
Специальной награды "Песня - путь к содружеству" межгосударственной телерадиокомпании "Мир" за высокое мастерство в сохранении национальных традиций удостоена представительница Азербайджана Сабина Асим.