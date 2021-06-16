Общество
Алматинец заработал 25 млн тенге на продаже несуществующих ламп
Житель Алматы заработал 25 миллионов тенге на продаже несуществующих ламп. В настоящее время мужчина задержан, жертв мошенника разыскивает полиция, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

Алматинец придумал новый вид заработка. Мужчина размещал объявления о продаже польских люстр, просил предоплату и "уезжал" за осветительными приборами. При этом злоумышленник за свои услуги брал миллионы тенге.

"В полицию обратился местный житель, когда понял, что ни люстр, ни денег он не дождется. Оптовик заплатил мошеннику 25 миллионов 740 тысяч тенге. После задержания 64-летний мужчина признался в содеянном. В настоящее время расследуется уголовное дело по части 4 статьи 190 УК РК. Следствие устанавливает причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Стало известно, что в прошлом задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления, но на территории Украины", – сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Алматы Улан Абулхайыр.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Полицейские уверены, что обманутых людей может быть намного больше.

"Всех, кто опознал подозреваемого или пострадал от его действий, просим позвонить по телефонам: 8-747-369-32-32; 298-53-00 и 298-53-05. Еще раз призываем граждан ни в коем случае не доверять незнакомым лицам, обещающим какие-либо товары или услуги, не перечислять неизвестным абонентам деньги, без проверки не производить оплату услуг", – заключил Улан Абулхайыр.

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