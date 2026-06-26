Алматинка хотела сменить цвет глаз и едва не лишилась зрения

Жительница Алматы отправилась за границу, чтобы изменить цвет глаз. Однако после операции столкнулась с тяжелыми осложнениями – глаукомой и помутнением роговицы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Из-за осложнений женщина практически потеряла зрение. Один глаз полностью утратил зрительные функции, а другим она могла лишь различать свет. В результате пациентке была установлена инвалидность I группы.



В поисках помощи женщина обращалась в различные клиники Казахстана и зарубежья, однако восстановить зрение никто не брался. Надежда оставалась только на один глаз, сохранивший минимальные зрительные функции", - говорится в сообщении.

За сложный случай взялась офтальмолог ЦГКБ Алматы Гульзат Абдраимова.

«Я слышала, что Гульзат Абдраимова проводит сложные операции, поэтому решила обратиться именно к ней. Выражаю огромную благодарность нашим врачам за профессионализм и шанс снова видеть», – рассказала пациентка.



По словам врачей, ситуацию осложняло крайне высокое внутриглазное давление. Во время операции существовал риск тяжелого осложнения в виде экспульсивного кровотечения, которое могло привести к окончательной потере зрения.



Несмотря на высокие риски, специалисты приняли решение бороться за глаз, в котором сохранялось светоощущение. Пациентке выполнили комбинированную операцию продолжительностью около двух часов: провели антиглаукомное вмешательство для снижения внутриглазного давления и трансплантацию роговицы.



Благодаря профессионализму врачей удалось снизить внутриглазное давление и восстановить зрительные функции на глазу, который до операции различал лишь свет. После хирургического вмешательства пациентка начала видеть. Сегодня женщина продолжает наблюдение и реабилитацию.