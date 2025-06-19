Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Алматинка Лаура Магзумова спасла девочку на роликах, которая на скорости летела по склону на оживленную трассу, сообщает Kazpravda.kz

- Гуляя по терренкуру, я неожиданно для себя спасла девочку лет десяти, - написала она на своей страничке в соцсетях. - В общем, прогуливалась не спеша, хотела почитать книгу и подышать свежим воздухом. И уже пройдя переход по улице Елебекова, увидела, как в мою сторону на огромной скорости летит девочка на роликах. Я услышала, как она кричит: «Помогите! Не могу остановиться!». У моих дочек есть ролики, и я знаю, как тяжело бывает остановиться на склоне.

Девочка была без шлема, налокотников и наколенников.

Жительница Алматы, поняв, что впереди дорога, где ребенка могут сбить, встала на её пути, раскинув руки в стороны. Девочка на полной скорости врезалась в нее. От удара женщину подкинуло.

- У меня вся жизнь перед глазами промчалась. Я грохнулась об асфальт, а сверху свалилась девочка. В отличие от меня, у нее была мягкая посадка. В то же мгновение к нам подбежали две девушки-очевидцы. Я была в таком шоке, что просто разревелась. Девушки вызвали «Скорую».

Женщина получила ушиб и небольшие ссадины.