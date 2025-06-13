Алматинка впала в кому после укола антибиотика

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Супруг пострадавшей теперь винит в нерасторопности медиков

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За услугой 46-летняя жительница Алматы Толкын Ажыбекова обратилась в городскую поликлинику. По словам медиков, пациентке предварительно сделали пробу на аллергию, а сразу после у нее случился анафилактический шок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК

Арсен Усенбеков каждый день узнает у медиков о состоянии супруги. Он рассказывает, что Толкын обратилась в клинику с жалобами на кашель и одышку. Врачи заподозрили пневмонию, но после тщательного осмотра диагноз изменили на бронхит. Женщине назначили лечение, в том числе популярный антибиотик. Укол обернулся для семьи настоящей трагедией.

«Третьего июня, во вторник, моя жена пришла в 28-ю поликлинику на процедуры. В этот момент у нее случился шок, потеряла сознание. Мы не знаем, что именно ей ввели. Была ли проба, как все произошло – непонятно. Врачи говорят, пробу делали. У нее произошла аллергия на препарат. Все случилось из-за него», – говорит Арсен Усенбеков.

Арсен считает, что медики упустили время. Когда женщине стало плохо, медсестры якобы не сразу поняли, что делать.

«Минут 20 мы ждали скорую помощь. Парни из скорой так и сказали мне, сердце не билось 15-20 минут. Поэтому они вкололи адреналин. В поликлинике этого не сделали. Сейчас уже десятый день она в коме. Ее мозг полностью не функционирует. А дома ее ждут наши двое детей. Ищут маму, постоянно спрашивают», – продолжил он. 

Но врачи поликлиники виноватыми себя не считают. Медики уверяют: пациентка об аллергии не сообщила, более того, дала письменное согласие на процедуру. А после того, как состояние ухудшилось, вызвали скорую и начали оказывать помощь.

«На тот момент пациентка  отрицала наличие аллергических реакций. И информированное согласие было подписано. Оно имеется в истории болезни. Ей было назначено лечение, где был антибиотик ЦЕФ-3. Сначала была введена проба. На саму уже пробу была дана анафилактическая реакция. Нашими же коллегами-докторами быстро была оказана неотложная помощь. Вызвана скорая бригада. В дальнейшем пациентка была передана, после всех мероприятий, фельдшерам скорой помощи. И доставлена в стационарное лечение», – пояснил заместитель директора по лечебной работе городской поликлиники №28 Дидар Ерменбаев. 

Сейчас Толкын находится в больнице. По словам супруга, сюда врачи скорой помощи привезли ее уже без сознания. Женщину экстренно подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние пациентки оценивают как тяжелое. Она находится в реанимации. Муж пострадавшей подал заявление в полицию. Там начали расследование.

«Проверку профильную проводит департамент качества оказания медицинских услуг. После получения заключений по делу будет принято процессуальное решение. В случае, если будет врачебная ошибка подтверждена специалистами, будет возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РК», – прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Если вина медиков подтвердится, за ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей им может грозить до пяти лет тюрьмы. Сами врачи не могут дать никаких прогнозов по состоянию Толкын, добавил телеканал.

#антибиотик #укол #алматинка #кома

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