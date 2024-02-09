Алматинского чиновника посадили под домашний арест

Заместитель руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города Алматы подозревается в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антикор

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Чиновник подозревается в мошенничестве.

- Путем обмана он завладел денежными средствами местного предпринимателя в размере 21 млн тенге под предлогом заключения договоров услуг по содержанию уборке дворовых территорий и вывозу ТБО. Подозреваемый содержится под домашним арестом. Следствие продолжается, - говорится в сообщении.

Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.