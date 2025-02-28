Альянс науки и журналистики

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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Искусственный интеллект в работе СМИ: возможности или угрозы?

фото пресс-службы Narxoz

В работе ХІІ Международной зимней школы журналистики и коммуникаций, посвященной Всемирному дню радио, участвуют студенты, преподаватели и журналисты из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Йемена, Бангладеш, Афганистана и Китая. В рамках события прошел круглый стол «Цифровая журналистика в Центральной Азии и Китае: локальные вызовы и глобальные тренды». Ее участники поделились мнением о будущем журналистики в условиях цифровых трансформаций и развития искусст­венного интеллекта, обсудили вопросы использования больших данных и автоматизированного анализа в СМИ, оз­накомились с международным опытом и перспективами развития медиа в цифровую эпоху. Организаторы мероприятия – Министерство культуры и информации РК, Университет Narxoz, представительство Департамента глобальных коммуникаций ООН в РК – Информационное бюро ООН в Казахстане и Центральноазиатско-Китайская ассоциация журналистских исследований.

Как отметил в приветственном слове в онлайн-формате директор департамента государственной политики в области СМИ Министерства культуры и информации РК Кайнар Ахетов, цифровая журналистика стала неотъемлемой частью современного информационного пространства. Она открывает новые возможности для взаимодействия с аудиторией, улучшения качества новостей, расширяя горизонты медиаплатформ. В Центральной Азии и Китае, как и в других частях мира, этот процесс сопровождается как вызовами, так и уникальным шансом для развития.

– Цель круглого стола – не только поделиться опытом и знаниями, но и создать платформу для обсуждения того, как цифровая журналистика может быть использована в решении специфических вопросов региона. Ведь для успешного развития цифровой журналистики необходимо преодолевать не только технологические и методологические барьеры, но и политические и социальные вызовы, – подчерк­нул спикер.

Кайнар Ахетов отметил, что профильное ведомство проводит системную работу по повышению профессионального уровня специалистов отрасли, в том числе в сфере цифровой журналистики. Это способствует обеспечению рынка высококвалифицированными кадрами, специализирующимися на поиске материалов и подготовке статей в определенной отрасли. Более 7 500 участников уже прошли обучающие курсы в политической, религиозной, медицинской, экологической, военной, международной, IT, аграрной, правовой и финансово-экономической сферах.

О феноменальном сдвиге в медиапространстве, вызванном развитием искусственного интеллекта, когда AI меняет саму природу журналистики: от сбора данных и их анализа до генерации контента, было сказано в обращении президента НАН РК при Президенте Ахылбека Куришбаева, которое зачитала исполняющая обязанности руководителя Центра наук об образовании и общественном развитии Культай Адилова. В своем приветствии Ахылбек Куришбаев отметил, что сегодня ИИ позволяет персонализировать новости, ускоряет процессы журналистских расследований и даже создает материалы, которые трудно отличить от работы человека. Этот прогресс несет не только новые возможности, но и вызовы. По праву звучат воп­росы о том, где проходит грань между автоматизацией и журналистской ответственностью? Как обеспечить достоверность и прозрачность информации, когда искусственный интеллект может легко генерировать дезинформацию? Как защитить авторитет и профессионализм журналистов, чтобы их работа оставалась вост­ребованной в век технологий? Ответы на эти вопросы особенно важны для региона Центральной Азии и Китая, где цифровизация СМИ идет быстрыми темпами, а аудитория становится все более зависимой от алгоритмически управляемых платформ. В современных реалиях перед медиа стоит важная миссия – не просто сообщать новости, но развивать критическое мышление аудитории, помогая ей ориентироваться в потоке информации, фильтровать фейки и понимать последствия глобальных процессов.

По его словам, эта сфера находится на пороге нового альянса науки и журналистики, где исследования в области больших данных, машинного обучения и медиатехнологий создают уникальные возможности для аналитики, расследований и прогноза глобальных трендов. Наука может помочь медиа осваивать инструменты фактчекинга, бороться с дезинформацией, прогнозировать общественные настроения и разрабатывать новые журналистские методики, основанные на искусственном интеллекте.

В своей презентации профессор, заместитель секретаря Школы журналистики и новых медиа Xi’an Jiaotong University из города Сиань У Фэн наглядно показал уровень цифровизации в Китае. Он продемонстрировал десятки программ и приложений, которые уже внедрены в обычную жизнь его соотечественников. Кроме того, в Китае активно развивается искусственный интеллект и свидетельство тому разработка DeepSeek, которая сразу зарекомендовала себя как значимый игрок в области ИИ. Он также отметил, что цифровая журналистика является неотъем­лемой частью цифровизации, которая происходит в различных сферах. К примеру, ИИ уже заменяет журналистов в новостных программах.

– В Китае есть несколько ведущих новостных программ, которые полностью смоделированы на основе искусственного интеллекта. Их преимущество в том, что цифровые персонажи могут работать 24 часа в сутки без отдыха, то есть эффективность таких моделей гораздо выше, чем людей. Цифровая журналистика скоро станет самым важным каналом передачи новостей и неотъем­лемой частью традицион­ной журналистики, – полагает профессор.

В рамках мероприятия подписан Меморандум о взаимопонимании между Центральноазиатско-Китайской ассоциацией журналистских исследований и университетами-партнерами.

#СМИ #меморандум #ИИ

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