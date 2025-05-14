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По данным туроператоров, в 2024 году озеро Кайынды, входящее в список 15 красивейших озер планеты, посетило более 300 тыс. отечественных и зарубежных туристов. Однако острая нехватка транспортной и инженерной инфраструктуры препятствует развитию туризма в этих живописных местах.

Как сообщалось в ходе встречи, планируется провести капитальный ремонт дороги протяженностью 12 км, ведущей к озеру Кайынды от близлежащего села Саты. Вдоль трассы будут построены две автостоянки вместимостью 209 машин.

Кроме того, затянулись сроки реализации проекта по строительству линий электропередачи и трансформаторных подстанций на озерах Кайынды и Кольсай-нижний. Участники совещания считают необходимым пересмотреть документацию, узаконить ряд земельных участков, входящих в состав нацпарка «Көлсай көлдері».

По итогам заседания партийцы взяли под контроль решение этих и других вопросов, направленных на улучшение туристической инфраструктуры Алматинской области.