AnadoluJet запустила авиаперелеты из Астаны в Анкару

Ожидается, что открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса.

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Новый маршрут запустил турецкий бюджетный авиаперевозчик AnadoluJet, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГА.

Как сообщили в ведомстве, рейсы между Астаной и Анкарой будут выполняться на воздушных судах типа Б-737 с частотой 2 рейса в неделю.

«Первыми рейсами прилетело 140 пассажиров и вылетело - 157.

Ожидается, что открытие данного рейса окажет положительное влияние на развитие торговли, туризма, бизнеса между Казахстаном и Турцией», - рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации МИИР РК.

AnadoluJet является дочерним предприятием турецкой авиакомпании Turkish Airlines.

В ноябре авиакомпания запустила рейсы между Алматы и Анкарой.