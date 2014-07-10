​Аналоговое вещание в Казахстане отключат поэтапно

Фото с сайта radioskot.ru

Поэтапное отключение аналогового вещания планируется в Казахстане. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Kazpravda.kz рассказал председатель Агентства РК по связи и информации Аскар Жумагалиев.

"Мы будем смотреть на долю охвата населения цифровым эфирным вещанием и, исходя из этого, планировать очередность отключения "аналога" по регионам Казахстана. Безусловно, будет учитываться доступ жителей конкретного населенного пункта к отечественным телеканалам посредством национального спутникового, цифрового эфирного телевидения, кабельного и IDTV", - сообщил глава агентства. Жумагалиев отметил, что казахстанцы будут заблаговременно оповещены об отключении аналогового телевидения.

Глава ведомства также поделился перспективами развития цифрового телевидения в стране. Если раньше сельчане имели возможность смотреть не более 5 телеканалов в устаревшем аналоговом качестве, то теперь им доступны от 15 до 30 каналов в современном цифровом качестве изображения и звука по эфиру, более 30 каналов через спутник.

По данным АСИ, на сегодня в Казахстане 750 тысяч семей, или 3 млн человек, подключили цифровое телевидение. "В Мангистауской области 70% населения региона подключены к цифровому эфирному или спутниковому телевидению, из них более 20% - к цифровому эфирному. Раньше в центральную часть этого региона вообще не доходил аналоговый сигнал, а в приграничных районах люди могли смотреть только каналы соседних стран", - привел пример Аскар Жумагалиев.

Напомним, 3 июля 2012 года в ходе республиканского телемоста Глава государства запустил систему эфирного цифрового телевещания. "Внедрение цифрового телевидения в Казахстане - это один из пунктов форсированной индустриализации нашей страны. К нам пришла новая техника, новая технология. Это повышает качество. И, наконец, вся территория Казахстана будет принимать сигналы национальных телевизионных каналов", - сказал тогда Нурсултан Назарбаев. В тот день цифровое телевидение появилось в 370 населенных пунктах.

