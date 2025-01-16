Анастасия Городко принесла Казахстану второе «золото» Универсиады

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко во второй раз стал победительницей Универсиады в Турине (Италия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Фото: НОК РК

До финала в параллельном могуле дошли казахстанки Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Сильнее в решающем заезде оказалась Городко, которая днем ранее выиграла соревнования в могуле. Две казахстанки принесли в копилку сборной золотую и серебряную медали.

Добавим, что в мужском параллельном могуле Антон Бондарев отметился серебряной медалью, уступив в финале Шиме Кавоке из Японии.

Таким образом, могулисты принесли стране четыре медали. 

 

#медаль #Универсиада #НОК

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