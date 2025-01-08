Анастасия Городко завоевала серебро юниорского ЧМ по фристайл-могулу

Спорт
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В финале казахстанка набрала 70.79 балла

Фото: пресс-служба НОК РК

Представительница команды Казахстана по фристайл-могулу Анастасия Городко завоевала серебряную медаль юниорского чемпионата мира в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале казахстанка набрала 70.79 балла. Этот результат позволил ей занять второе место.

Победу одержала японка Юма Тагучи - 72.43. Третьей стала Мисе Куреа (Япония) - 66.63.

Юлия Феклистова показала 13-й результат. Анастасия Ларионова стала 17-й, Виктория Кузнецова - 18-й, Юлия Мокина - 22-й.

В НОК отметили, что на ЧМ в 2022 году Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и в командном миксе.

Кроме того, казахстанка на мировом первенстве в 2024-м была первой в могуле и второй в параллельном могуле.

 

#серебро #чемпионат #юниоры #фристайл-могул #Анастасия Городко

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