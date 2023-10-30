Ангелина Лукас впервые проиграла бой и осталась без титула

Казахстанка подала протест и надеется на реванш

Фото: instagram.com/angelina_lukas

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-1, 2 КО) проиграла титульный бой Даниэле Асенхо (15-3-3, 2 КО) из Чили, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Поединок состоялся в Стамбуле (Турция) и продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи отдали победу Асенхо.

Таким образом, чилийка завоевала вакантный титул WBC Silver в легчайшем весе, стоявший на кону боя.

Для 26-летней Лукас это первое поражение на профи-ринге.

32-летняя Асенхо одержала 15 победу в профи при трех поражениях и трех ничейных исходах.

"Спасибо всем за поддержку! Мы подали протест. Из 10 раундов я выиграла 7 раундов точно, но судейские записки изменили, как только завершился бой... И к тому же соперница стояла в крови последние 3 раунда, как такое возможно? Нет слов! Будет реванш!" - написала Лукас в соцсетях.