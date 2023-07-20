«Английский» пастух для отары

С виду небольшая с черно-белым окрасом собака способна по команде хозяина поворачивать отару в нужном направлении, останавливать ее и даже заставлять двигаться обратно. Когда отара замедляет движение и замирает в одном месте, Джон – так зовут песика, прижавшись к земле, пристально наблюдает за овечками. Стоит только одной из них отбиться от сородичей, как он тут же бросается к ней и загоняет в общий круг.

Речь идет о собаке английской породы бордер-колли, за работой которой довелось наблю­дать не так давно, будучи на ежегодной аграрной выставке «Казахстанский день поля» – Jańa Dala⁄Green Day 2023, что в течение двух дней проходила в Аккольском районе Акмолинской области.

Хозяйка четвероногого пас­туха кинолог Евгения Полтавцева рассказала, что разведение и обучение собак пастушьих пород начато в фермерском хозяйстве «Жаке» Карагандинской области. Первых «англичан» здесь приобрели в российском кинологическом центре, где уже давно занимаются данной породой собак. Правда, у соседей делают это большей частью в спортивных целях. У нас же бордер-колли завезли, чтобы использовать их самые главные, исконные пастушьи качества.

Результаты в этом новом деле еще не столь впечатляющие, однако они есть. Несколько фермерских хозяйств района уже приобрели в кинологическом центре щенков бордер-колли, чтобы обучить их и использовать в качестве помощников пастухов.

– Привычные для Казахстана тобеты, среднеазиатские и кавказские овчарки являются сторожевыми собаками, – пояс­няет Евгения. – Тобет постоянно находится рядом с отарой, и она воспринимается им как семья, которую он готов защищать. Роль сторожа, защитника для данной породы превалирует. Конечно, эти собаки тоже могут повернуть стадо по команде хозяина, но эти «регуляторные» функции у них развиты не так сильно, как у бордер-колли.

В отличие от сторожевых, пас­тушьи собаки не ходят рядом с отарами и находятся всегда рядом с человеком. Домашние животные не становятся для них друзьями, семьей. Задача бордер-колли – помогать пастуху, чтобы он тратил меньше времени и энергии на изменение маршрута движения животных, их остановку или возвращение к исходной точке. Эта собака – «рулевой» отары, поэтому овечки ли, другие домашние животные должны ее уважать, выполнять команды, которые она подает лаем или движением тела.

По словам кинолога, «англичане» не привязаны к одному человеку, и это их качество облегчает обучение. Однако фермеру, который решил использовать их в своем хозяйстве, рекомендуется пройти курс обучения в кинологическом центре. Только в этом случае можно будет достичь полного раскрытия потенциала пас­тушьей собаки.

С учетом существующей проб­лемы кадров, дефицита специалистов в животноводческом секторе перспектива привлечения четвероногих «пастухов» в помощь фермерам выглядит весьма разумной. Почему бы и нет, ведь это облегчит труд чабанов. Конечно, уверенных прогнозов касательно успешности распространения «английских» пастухов в хозяйственной деятельности отечественных овцеводов делать пока не стоит. Как говорится, поживем – увидим.