В мире

Английский язык официально пополнился группой новых слов

Асель Есетова

Они опубликованы в обновленной версии словаря, появившейся в Интернете, сообщает ИТАР-ТАСС.

Среди слов, которые получили признание со стороны специалистов языкознания, – bing-watcher (человек, непрерывно смотрящий один за другим эпизоды своей любимой теледрамы), listicle (статья, которая перечисляет представленные под порядковыми цифрами факты или советы), adorbs (нечто приятное и симпатичное).

Признаны также крайне популярные новейшие аббревиатуры. Среди них – YOLO (сокращение по первым буквам выражения You Only Live Once – живешь лишь однажды). Подобные сокращения получили широкое распространение в связи с использованием для общения кратких сообщений по мобильным телефонам – SMS-посланий.

"Новые слова отражают новые реалии современного британского общества", – заявила издатель электронной версии Оксфордского словаря Кэтрин Коннор-Мартин. Она сообщила, что отбор слов для официального включения в словарь осуществляется с помощью особой компьютерной программы, которая учитывает частоту употребления слов, а также обстоятельства.

Обновление английского языка проходит один раз в квартал с помощью электронных версий оксфордских словарей.

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