Антибуллинговую программу запустят в столичных школах

Образование
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Дана Аменова
Корреспондент

В пилотном проекте принимают участие пять учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В текущем году планируется реализация антибуллинговой программы в организациях образования.

Для этого в пилотный проект включены 5 школ (школа № 72 района Алматы, школа № 16 района Байконыр, школа № 79 района Нура, школа № 24 района Есиль, школа № 6 района Сарыарка).

В рамках данной программы пройдут мероприятия по предотвращению и уменьшению травли, в том числе уроки, тематические дежурства и совместные чтения о разрешении выявленных случаев буллинга. А учителей планируют обучить навыкам определения степени тревожности школьников.

В пяти районах столицы созданы кабинеты оказания бесплатной психолого-консультативной помощи учащимся и родителям. Они заработают на базе методического центра города, «Ұстаздар үйі», школ №22, № 54, № 88.

С начала 2024 года консультации получили 142 ребенка и 156 родителей, а в прошлом году - 264 школьника и 254 родителя.

«Также в Астане планируют открыть городской Центр психологической поддержки. На базе Центра будут осуществляться диагностические, коррекционно-развивающие, консультативные, психопрофилактические услуги. В школах и колледжах столицы размещены информационные таблички с QR-кодами, которые позволяют связаться напрямую с психологом и получить консультативную помощь. Дети и их родители могут получать ответы на вопросы, а также принимать меры по возникшим проблемам среди учащихся», — сообщили в городской администрации.

#Астана #программа #школа #центр #запуск #буллинг

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