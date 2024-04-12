Антибуллинговую программу запустят в столичных школах

В пилотном проекте принимают участие пять учебных заведений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В текущем году планируется реализация антибуллинговой программы в организациях образования.

Для этого в пилотный проект включены 5 школ (школа № 72 района Алматы, школа № 16 района Байконыр, школа № 79 района Нура, школа № 24 района Есиль, школа № 6 района Сарыарка).

В рамках данной программы пройдут мероприятия по предотвращению и уменьшению травли, в том числе уроки, тематические дежурства и совместные чтения о разрешении выявленных случаев буллинга. А учителей планируют обучить навыкам определения степени тревожности школьников.

В пяти районах столицы созданы кабинеты оказания бесплатной психолого-консультативной помощи учащимся и родителям. Они заработают на базе методического центра города, «Ұстаздар үйі», школ №22, № 54, № 88.

С начала 2024 года консультации получили 142 ребенка и 156 родителей, а в прошлом году - 264 школьника и 254 родителя.