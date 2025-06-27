Антикор объявил конкурс видеороликов к 30-летию Конституции РК

Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Антикоррупционная служба совместно с ее департаментом по Мангистауской области проводит конкурс видеороликов на тему «Справедливый Казахстан – добропорядочный гражданин», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Содержание видеоролика должно включать способы предотвращения коррупции в повседневной жизни; призыв к гражданам соблюдать закон и порядок в обществе (не давать взятки, сообщать о правонарушениях, действовать в рамках закона).

"Поделитесь своей историей, идеей или взглядом на справедливое общество. Ваш голос имеет значение!" - призывают в ведомстве.

Прием работ: с 27 июня по 27 июля. Участвовать могут граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 45 лет

Призовой фонд - 2 млн тенге.

Будут выбраны 6 победителей – по 3 на государственном и официальном языках: Победители получат от 200 тысяч до 500 тысяч тенге.

#конкурс #закон и порядок #видеоролики

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