Антикоррупционная служба совместно с ее департаментом по Мангистауской области проводит конкурс видеороликов на тему «Справедливый Казахстан – добропорядочный гражданин», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Содержание видеоролика должно включать способы предотвращения коррупции в повседневной жизни; призыв к гражданам соблюдать закон и порядок в обществе (не давать взятки, сообщать о правонарушениях, действовать в рамках закона).

"Поделитесь своей историей, идеей или взглядом на справедливое общество. Ваш голос имеет значение!" - призывают в ведомстве.

Прием работ: с 27 июня по 27 июля. Участвовать могут граждане Республики Казахстан в возрасте от 18 до 45 лет

Призовой фонд - 2 млн тенге.

Будут выбраны 6 победителей – по 3 на государственном и официальном языках: Победители получат от 200 тысяч до 500 тысяч тенге.