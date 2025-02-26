Антикоррупционный конкурс для госслужащих провели в Акмолинской области

26 февраля т.г. в Департаменте Антикоррупционной службы по Акмолинской области провели конкурс для государственных служащих региона «Тәртіпті өзіңнен баста!»

Фото: gov.kz

Мероприятие организовано в рамках реализации нарратива «Заң мен тәртіп» в целях улучшения профессиональных навыков и знаний в области противодействия коррупции, а также формирования высоких стандартов честности и прозрачности в работе государственных органов.

Участники конкурса прошли несколько этапов, такие как: тестирование на знание антикоррупционного законодательства, решение практических кейсов, а также разработка и презентация антикоррупционных инициатив и предложений по улучшению государственных процессов.

В ходе встречи госслужащие продемонстрировали высокий уровень знания антикоррупционного законодательства и готовность внедрять инновационные методы в предотвращение коррупционных правонарушений.