АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом
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Ирина Гончарова
АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» («МРЭК») – крупнейшее предприятие региона, специализирующееся на передаче и распределении электрической энергии. Чтобы подготовиться к зимнему периоду повышенных энергетических нагрузок, сотрудники РЭК занимаются тестированием и техническим ремонтом оборудования подстанций, воздушных линий электропередачи, измерениями, а также проверкой устройств релейной защиты и автоматики.