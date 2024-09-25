АО «МРЭК» завершило ремонтную кампанию со стопроцентным результатом

На днях по нескольким объек­там компании был проведен пресс-тур. Журналисты смогли лично познакомиться с предприятием и сотрудниками, отвечающими за то, чтобы 24 часа в сутки у местного населения не было перебоев со светом.

В ходе пресс-тура представители СМИ посетили подстанции «Узень» и «КС-Узень», расположенные в Каракиянском районе.

– Подготовка к осенне-зимнему периоду – стратегическая задача, от которой зависит стабильное энергоснабжение регио­на. Наши специалисты ведут планомерную работу по модернизации сетей и оборудования, осуществляют профилактические осмотры. Уверен, что все принятые меры обеспечат безаварийную работу объектов энергетики, – отметил председатель правления АО «МРЭК» Касымхан Сыздыков.

Нескромные результаты

Прогнозы у компании оптимистичные. Журналистам сообщили, что ремонтная кампания завершена на 100%. В отличие, к слову, от подготовки в Мангистау теплотрасс и систем горячего водоснабжения.

Весной тепловики анонсировали масштабную реконструкцию магистральной сети, планировали заменить 11,4 км труб. С 1 мая жителям Актау отключили горячую воду, центральные улицы были перерыты. Однако намеченные работы, несмотря на заверения, коммунальщики закончить до конца лета так и не успели, они до сих пор продолжаются. Сроки окончания сдвигаются.

На этом фоне подготовка энергетиков выглядит образцово-показательной. Зима, конечно, выявит, действительно ли все так гладко в энергетическом хозяйстве региона, тем не менее сегодня сотрудники АО «МРЭК» рапортуют о большой проделанной работе, приводя в качестве подтверждения внушительные цифры.

Так, в нынешний подготовительный сезон энергетики АО «МРЭК» отремонтировали 488,6 км воздушных линий, 116 комплектных трансформаторных подстанций (6⁄10 кВ), пять силовых трансформаторов (35 кВ и выше) с восстановлением изоляционных характеристик на подстанциях «Опорная Т-1,2», «Тенге Т-1,2» и «Асар Т-2».

Ремонт на подстанциях (35-220 кВ) завершен на 100 процентов. Для повышения надежности электросетей специалис­ты АО «МРЭК» демонтировали и обновили дефектные опоры, а также физически изношенные провода. Фарфоровые изоляторы длительного срока экс­плуатации заменили новыми стеклянными.

Отремонтированы 192 бетонных основания опор высоковольтных линий (ВЛ-110 кВ), установлены дополнительные ригели на опорах ВЛ-10 кВ от подстанции «Южная». Кроме того, вне плана энергетики произвели работы по замене на подстанции «Г-4» (35⁄6 кВ) устаревших отделителей и короткозамыкателей на элегазовые выключатели. Дополнительно заменены дефектные стойки УСО, проведен монтаж комплекта трансформаторов тока (110 кВ) на подстанции «3Г» (110⁄10 кВ). Также специа­листы компании заменили трансформаторы тока (110 кВ) с истекшим сроком эксплуатации на подстанции «Жетыбай» (110⁄35⁄6 кВ).

– АО «МРЭК» направил в Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики необходимые материалы для получения Паспорта готовности к прохождению осенне-зимнего периода. Этот документ является подтверждением высокого уровня подготовки электросетевого оборудования и персонала предприятия к работе в условиях низких температур, – рассказал начальник производственно-технического отдела АО «МРЭК» Бауыржан Абдреев.

В рамках модернизации

По утвержденной Инвестиционной программе АО «МРЭК» ведет работы параллельно на нескольких объектах. Так, в Тупкараганском районе в поселке Сайын-Шапагатов строятся подстанция и воздушная линия электропередачи.

В Жанаозене на подстанции «Тенге» проводится модернизация оборудования закрытых распределительных устройств с заменой силовых трансформаторов. В Актау на подстанции «ПТФ» модернизируется оборудование закрытых и открытых распределительных устройств.

– На сегодняшний день Мангистауская область является успешно развивающимся регионом. Здесь вводятся в экс­плуатацию жилые комплексы, социальные объекты, коммерчес­кие здания, растет количество субъектов малого и среднего бизнеса. Учитывая устойчивую тенденцию увеличения энергетической потребности, АО «МРЭК» работает на опережение, на системной основе наращивая энергетические мощности, – сообщил руководитель управления развития компании Мурат Иманов.

Проводимые АО «МРЭК» работы дают возможность в полной мере обеспечивать пот­ребителей бесперебойным электроснабжением и позволяют осуществлять подключение новых объектов.