Aqjaiyq Tourism Fest: от местных пляжей до «марсианских» пейзажей

Отдых на любой вкус

Для малышей работали аниматоры, было организовано пенное шоу. Гости постарше соревновались в ловкости и меткости, метая асыки, мерились силой за армстолом. Желающие могли принять участие в мастер-классе по стрельбе из лука. На специально отведенной площадке развернулась ярмарка ремесленников. Но главными участниками мероприятия стали туропе­раторы, менеджеры зон отдыха, парков развлечений, которые могли подсказать уральцам и гостям города, как наполнить отпуск или выходные приключениями и впечатлениями, даже не выезжая за пределы региона и страны. И предложений у них – на любой вкус. Для одних это знакомство с архитектурными памятниками или музейными экспо­зициями, для других – сплав по реке, ночевка в палатке или осмотр окрестностей города с высоты птичьего полета.

Пожалуй, каждый из гостей фестиваля задержался у экспозиции, подготовленной уральским аэроклубом, засмотревшись на планер и вообразив себя за его штурвалом или в пассажирском кресле.

– На фестивале мы представили один из планеров, который проще доставить и собрать здесь. Остальная наша техника на аэродроме, – рассказывает директор аэроклуба Талгат Убышев. – Этот планер предназначен для активного полета. Им можно управлять, конечно, после обучения. Есть в аэроклубе и четырехместный самолет, на котором мы проводим авиаэкскурсии.

Как отмечают в аэроклубе, и полеты на планере, и авиаэкскурсии очень популярны, особенно у гостей из Атырау и Актобе. А вот многие жители Уральска будто впервые об этом слышат. Прошлой зимой к перечню своих услуг аэроклуб добавил и поднятие на воздушном шаре.

Виктор Кирсанов руководит клубом «Уральские джиперы» с 2015 года. Вместе с единомышленниками за эти годы объездил много красивейших природных локаций, как в Казахстане, так и в ближнем зарубежье. Теперь решил показывать эту красоту всем желающим. С этого года проводит джип-туры. В мае прошел обучение на курсах повышения квалификации для гидов и экскурсоводов. Уже дважды свозил группы в Мангистаускую область.

– Люди, которые никогда не были на плато Устюрт, говорят: «Чего там смотреть? Скалы, камни». А когда увидят своими глазами эти «марсианские» пейзажи или побережье Каспия, испытывают настоящий восторг. Восемь дней, включая время в дороге, мы смотрим старинные мечети, каньоны, урочища, бываем в заброшенных аулах. Если мангистауские гиды показывают в день три-четыре локации, мы в одном туре стараемся охватить как можно больше интересного. Эмоции непередаваемые, когда туристы фотографируют Бокты и Бозжыра. На прошлой неделе катали гостей на квадроциклах. Конечно, поездки в Мангистау лучше планировать на весну или осень, летом там очень жарко. Следующий наш тур будет в июле на Кавказ. Туда комфортно ездить круглый год. В наших турах все включено: питание, проживание, гостиницы, палатки. Пока работаем «в ноль», нарабатываем себе имя, клиентскую базу. Но, судя по отзывам, это направление очень востребовано.

Формируя региональный турпродукт

По данным областного управления физической культуры и спорта, в прошлом году число посетителей ЗКО в сфере внутреннего и въездного туризма составило 160 000 человек, из них гости регио­на – 11 000 человек. Если сравнивать с предыдущим периодом, динамика положительная. Зарегистрировано шесть туроператоров и 45 туристских агентств. В целях развития внутреннего туризма разработаны 24 туристских маршрута. В числе наиболее популярных – этнографический тур в Бокейординский район, в рамках которого гостям предложат посетить областной историко-культурный, архитектурно-этнографический музей-заповедник «Хан Ордасы», побывать в сосновом бору, заложенном почти двести лет назад Жангир-ханом в Нарын-песках. В прошлом году по итогам ежегодного национального конкурса «Үздік туристік ауыл», проводимого АО «НК «Kazakh Tourism», Хан Ордасы вош­ло в топ-5 лучших туристических сел страны. Музейный комплекс, так же как и озеро Шалкар, давно стал визитной карточкой Приуралья.

На сегодня каждый район выбрал по одному туристическому объекту, который бы отражал его уникальность. Так, в Чингирлауском районе это единственный водопад в регионе Саркырама, в Каратобинском – пещера народного героя Куныскерея, в Сырымском – мавзолей Жумагазы-хазрета, в Акжаикском – марш­рут «По следам Жубана». Но чтобы привлечь большой поток туристов, одних занимательных историй, рассказанных гидом, мало. Нужны хорошие дороги и связь, безопасные и комфорт­ные условия для ночлега, достойный уровень общепита. Туристы, особенно иностранные, не поедут в депрессивные села с покосившимися домами и улицами, заросшими бурьяном. Поэтому туробъекты должны стать якорными для развития экономики районов. Попутно с этим будет расти и малый бизнес на селе, предлагая гостям натуральную, экологически чистую местную продукцию, сувениры, изделия народных ремесел.

В области функционирует 104 объекта размещения (гостиницы). Их число растет благодаря мерам господдержки. В прошлом году одобрены заявки на субсидирование строительства двух объектов туризма и придорожной гос­тиницы, в первом квартале этого года одобрена очередная заявка на возведение еще одной гостиницы. Субсидируется предпринимателям и содержание санитарно-гигиенических узлов. В прошлом году на эти цели выделено 7 млн тенге.

Как отмечает один из организаторов Aqjaiyq Tourism Fest, руководитель Западно-Казахстанской туристской ассоциации Айбулат Курумбаев, сегодня западноказахстанцы все чаще стараются проводить свой отпуск активно и увлекательно.

– Есть такие туристы, которые ходят со мной на одни и те же маршруты уже пятый год, – говорит он. – И каждый раз на, казалось бы, знакомых локациях мы открываем для себя что-то новое. Многие этот живой интерес к истории, природе, достопримечательностям малой родины прививают своим детям. С началом работы Центра долголетия больше туристов стало из числа пенсионеров. Этот первый фестиваль мы организовали, чтобы население больше узнало о региональных турпродуктах. Здесь можно пообщаться В2В с туроператорами, представителями парков, зон отдыха, задать им вопросы об услугах, локациях, ценах.

Сфера внутреннего и въездного туризма в регионе пока на этапе становления, считает Айбулат Курумбаев. Одной из причин медленного развития он называет неприемлемость мер поддержки для малых городов.

– Когда принимают решение по поддержке туристской отрасли, будь то покупка автобуса или строительство придорожной инфраструктуры, ориен­тируются на Алматы, Астану, где большой, круглогодичный поток туристов, – поясняет он. – У нас, в регио­нах, не тот размах. Поэтому мы пока не можем сполна воспользоваться этими льготами. К примеру, я хочу взять авто­бус, но боюсь, что вовремя не смогу вернуть эти деньги. Кроме того, нужно увеличивать бюджет, выделяемый на развитие отрасли, особенно областному центру. Эти деньги пошли бы на разработку маршрутов, карты города Уральска, установку дополнительных указателей, открытие туристско-информационного центра, который должен координировать работу экскурсоводов. Такой визит-центр есть в Актобе, Атырау, Актау. В нашей области он открыт в Бокейординском районе.

Как отмечает руководитель турассоциа­ции, в теплый сезон много желающих заработать на отдыхающих. Но далеко не все готовы регистрировать бизнес, получать лицензию. А ведь это вопрос не только уплаты налогов, но и ответственности за безопасность получателей услуг. Для того чтобы бизнес работал легально, инвестировал в развитие, поток туристов в регион не должен зависеть от времени года. Для этого необходимо объединять усилия всех заинтересованных сторон. К примеру, этим летом на главном пляже региона – озере Шалкар – запланировано проведение массовых культурных и спортивных мероприятий. Почему бы не проводить их круглый год? Турассоциация предложила уполномоченному ведомству организовать зимой марафон по льду озера. Неважно какой – пеший, на коньках или лыжах. Главное – сделать его неординарным, зрелищным. И тогда можно надеяться, что со временем он займет достойное место в событийном календаре культурно-туристических мероприятий региона.

В этот раз на фестивале были представлены только восемь из 12 районов области. Принять в нем участие смогли представители далеко не всех турбаз, детских лагерей, небольших зон отдыха области. Но, как говорят организаторы, главное – начало положено. На следую­щий фестиваль они уже планируют пригласить участников из Актау, Атырау, Актобе.

Одним из главных событий фестиваля стала церемония награждения победителей областной национальной спортивной лиги «По следам предков», которая проходила в течение нескольких месяцев. В рамках лиги определены лучшие коман­ды по 12 видам спорта. Завершился Aqjaiyq Tourism Fest выступлениями творческих коллективов области.