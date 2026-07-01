Гости здесь круглый год

Туризм
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Зерендинском районе туризм становится одной из точек роста местной экономики

фото предоставлено ГНПП «Кокшетау»

Из более 40 действующих в районе туристских объек­тов 12 принимают гостей круглогодично. В прошлом году базы отдыха и другие места размещения приняли более 40 тыс. человек, а объем оказанных услуг вырос на 120,5% в сравнении с 2024 годом. Благодаря вложениям в инфраструктуру, а это 772,8 млн тенге бюджетных средств и частных инвестиций, туризм в Зерендинской курорт­ной зоне активно развивается.

Особый акцент здесь сделан на детском и семейном отдыхе. Так, в 2025 году в местных цент­рах отдохнули более 4,3 тыс. несовершеннолетних. Наряду с вкладом в оздоровление школьников это дополнительные рабочие места и стимул для развития экономики.

Надо сказать, туристская инфраструктура укреплялась в Зерендинском районе в течение нескольких последних лет. К примеру, на территории детского оздоровительного центра (ДОЦ) «Парус» возведен современный спортивный комплекс. А по завершении строительства учебного центра можно будет принимать еще больше детей, предлагать им разнообразные образовательные программы в межсезонье.

Открылись новые зоны отдыха – ТОО «Badi Fa» и «KazZerenTur». А ТОО «Амур Кокше» планирует строить зону отдыха «Туркестан». Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию.

ТОО «Тамила» наращивает и модернизирует уже действующую зону Family Park, которая прирастет коттеджами в стиле «барнхаус», летним кафе, бассейном. ТОО «AP-CONGRESS MEDIA» приступило к строи­тельству нового гостиничного комплекса на выкупленном участке. Сдача проекта запланирована на конец 2027 года. ИП «Айткали» планирует возвести СПА-центр в «Еликты Парк».

На новом этапе развития и санаторно-оздоровительный комплекс «Зерен Нур». Здесь открылся оснащенный медицинский блок, где расширен спектр услуг для отдыхающих.

На реконструкцию спортивного центра в оздоровительном комплексе «Сункар» направлено 440 млн тенге. После модернизации объект получил современную инфраструктуру для тренировок и активного отдыха.

Реализация турпроектов в Зерендинской курортной зоне продолжилась в 2025 году с целью укрепления позиции района как центра туризма, образования и культуры. В прошлом году здесь за короткие сроки построена Детско-юношеская спортивная школа стоимостью 2,1 млрд тенге. Завершается и строительство в с. Зеренда краеведческого музея – культурного центра для сохранения и популяризации истории и традиций края.

Делает туристические места более доступными, а отдых – комфортнее и современнее и дорожная инфраструктура. В этом году в районе продол­жаются крупные проекты по ремонту дорог. Для улучшения транспорт­ной доступности Зерендинской курортной зоны реконструируется автотрасса Кокшетау – Атбасар. Нынешним летом пройдет ямочный ремонт внутрипоселковых дорог.

Параллельно в районе обновляют объекты для активного отдыха. Завершено освещение лыжероллерной трассы и устройство асфальтового покрытия, что позволит использовать трассу и днем и ночью, в любую погоду. А ТОО «Altyntau Kokshetau» приступит к благоустройству набережной озера Зеренда в рамках социальной ответственности.

Реализуется в регионе еще один важный проект. В сельском округе Малика Габдуллина ТОО «Эко-Dump» приступило к строительству современного мусороперерабатывающего завода мощностью 40 тыс. тонн отходов в год. Проект реализуется в рамках государственно-частного парт­нерства. К слову, аналогичные объекты возводятся в Кокшетау и Бурабайском райо­не. Совокупная мощность трех предприятий, завершение которых планируется в 2027 году, ­сос­та­­вит 150 тыс. тонн отходов в год.

Развитие Зерендинской курорт­ной зоны невозможно без взаимодействия с ГНПП «Кокшетау». Предложения по совершенствованию территории отдыха с учетом природных особенностей местности и бережного отношения к экологии внесены в новый генеральный план нацпарка. Согласно ему в районе готовят аукционы по передаче земельных участков под туристические проекты. Еще семь участков предусмотрены под строительство социальных и туристско-рекреационных объек­тов, которые передадут местным исполнительным органам. Рассматривается строительство смотровой площадки на сопке Смольная. Вдоль дороги, проходящей через курортную зону, планируют обустроить пешеходные и велодорожки.

Государственная поддержка помогает развивать туристичес­кий бизнес в районе. За последние годы ею воспользовались пять предпринимателей, работающих в этой сфере. В 2025 году 12 проектов получили помощь в рамках программы «Ауыл аманаты». В этом году подано еще 24 заявки на 259,5 млн тенге.

Несмотря на высокий туристический потенциал, курортная зона нуждается в развитии инфраструктуры. Среди первоочередных проектов – разработка проектно-сметной документации для строительства очистных сооружений и сетей водоотведения в селе Зеренда.

Для повышения туристичес­кой привлекательности рассмат­ривается создание санаторно-оздоровительного комплекса на территории курортной зоны «Зеленый мыс» с участием ТОО «Altyntau Kokshetau». Плани­руется привлечение инвесторов для освоения возвращенных и вновь отведенных земельных участков ГНПП «Кокшетау», а также обус­тройство пешеходных троп, пяти туристических маршрутов в лес­ном массиве нацпарка.

#туризм #Зеренда

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