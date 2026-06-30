В Туркестане запустили экскурсионный автобус

В Туркестане начал работу экс­курсионный «Красный автобус» – новый туристический маршрут, объединяющий ключевые достопримечательности, культурные объек­ты и современные общественные пространства города.

Проект стал частью комплекс­ной работы по развитию туристической инфраструктуры региона и созданию комфортной городской среды для путешественников. Теперь гости Туркес­тана смогут знакомиться с богатым историческим наследием и современным обликом города в рамках единого маршрута.

Экскурсионный автобус соеди­няет важнейшие точки туристичес­кой карты Туркес­тана. Маршрут начинается от международного аэропорта и проходит через железнодорожный вокзал, Новую мечеть, Ботанический сад, Ледовый дворец, административно-деловой центр, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, турис­тический комплекс «Керуен-Сарай», Центр ремесел, этноаул, гребной канал «Эскек», мавзолей Гаухар-аны и Центральный базар. Фактически новый маршрут позволяет туристам за одну поездку получить целостное представление о Туркестане – городе, где многовековая история органично сочетается с современными архитектурными решения­ми и масштабными инфраструктурными проектами.

Особое внимание разработчики уделили цифровым сервисам. Для удобства пассажиров предусмотрена покупка билетов по QR-коду, внедрена система туристических проезд­ных Turkistan Pass сроком действия на один и три дня. Путешест­венники смогут воспользоваться аудиогидом на трех языках, онлайн-картой марш­рута, чат-ботами в Telegram и WhatsApp, а также системой

GPS-мониторинга, позволяющей в режиме реального времени отслеживать местонахож­дение автобуса и время его прибытия на остановки.

По мнению специалистов туристической отрасли, внедрение подобных решений соответствует международным стандартам обслуживания туристов и делает пребывание гостей в городе более комфортным и предсказуемым. Автобусы оснащены современным оборудованием: системой кондицио­нирования воздуха, беспроводным Интернетом Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Интервал движения составляет от 15 до 20 минут, что позволяет турис­там самостоятельно планировать программу посещения достопримечательностей.

Маршрут будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера. Отправление осуществляется от парковки Центра для посетителей и площадки перед комп­лексом «Керуен-Сарай». Один автобус вмещает 65 пассажиров. Стоимость поездки для детей установлена на уровне 2 тыс. тенге, для взрослых – 3 тыс. тенге. В стоимость включены транс­фер по маршруту, сопровождение гида и услуги координатора.

Запуск экскурсионного автобуса является логичным продолжением масштабной транс­формации Туркестана, который сегодня позиционируется не только как духовная столица тюркского мира, но и как современный туристичес­кий центр международного значения. Развитие транспорт­ной доступнос­ти, внедрение цифровых технологий и создание новых туристичес­ких продуктов позволяют городу укреплять свои позиции на карте внутреннего и въездного туризма Казахстана.

Новый «Красный автобус» приз­ван стать не просто средством передвижения между достопримечательностями, а своеоб­разной визитной карточкой Туркестана, знакомящей гостей с историей, культурой и современным развитием одного из самых известных городов страны.