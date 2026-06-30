В Туркестане запустили экскурсионный автобус

Туризм
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Древний город, который за последние годы превратился в один из крупнейших туристических центров Центральной Азии, сделал еще один шаг к повышению качества сервиса для гостей.

фото пресс-службы облакимата

В Туркестане начал работу экс­курсионный «Красный автобус» – новый туристический маршрут, объединяющий ключевые достопримечательности, культурные объек­ты и современные общественные пространства города.

Проект стал частью комплекс­ной работы по развитию туристической инфраструктуры региона и созданию комфортной городской среды для путешественников. Теперь гости Туркес­тана смогут знакомиться с богатым историческим наследием и современным обликом города в рамках единого маршрута.

Экскурсионный автобус соеди­няет важнейшие точки туристичес­кой карты Туркес­тана. Маршрут начинается от международного аэропорта и проходит через железнодорожный вокзал, Новую мечеть, Ботанический сад, Ледовый дворец, административно-деловой центр, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, турис­тический комплекс «Керуен-Сарай», Центр ремесел, этноаул, гребной канал «Эскек», мавзолей Гаухар-аны и Центральный базар. Фактически новый маршрут позволяет туристам за одну поездку получить целостное представление о Туркестане – городе, где многовековая история органично сочетается с современными архитектурными решения­ми и масштабными инфраструктурными проектами.

Особое внимание разработчики уделили цифровым сервисам. Для удобства пассажиров предусмотрена покупка билетов по QR-коду, внедрена система туристических проезд­ных Turkistan Pass сроком действия на один и три дня. Путешест­венники смогут воспользоваться аудиогидом на трех языках, онлайн-картой марш­рута, чат-ботами в Telegram и WhatsApp, а также системой
GPS-мониторинга, позволяющей в режиме реального времени отслеживать местонахож­дение автобуса и время его прибытия на остановки.

По мнению специалистов туристической отрасли, внедрение подобных решений соответствует международным стандартам обслуживания туристов и делает пребывание гостей в городе более комфортным и предсказуемым. Автобусы оснащены современным оборудованием: системой кондицио­нирования воздуха, беспроводным Интернетом Wi-Fi и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Интервал движения составляет от 15 до 20 минут, что позволяет турис­там самостоятельно планировать программу посещения достопримечательностей.

Маршрут будет работать ежедневно с 8 утра до 23 часов вечера. Отправление осуществляется от парковки Центра для посетителей и площадки перед комп­лексом «Керуен-Сарай». Один автобус вмещает 65 пассажиров. Стоимость поездки для детей установлена на уровне 2 тыс. тенге, для взрослых – 3 тыс. тенге. В стоимость включены транс­фер по маршруту, сопровождение гида и услуги координатора.

Запуск экскурсионного автобуса является логичным продолжением масштабной транс­формации Туркестана, который сегодня позиционируется не только как духовная столица тюркского мира, но и как современный туристичес­кий центр международного значения. Развитие транспорт­ной доступнос­ти, внедрение цифровых технологий и создание новых туристичес­ких продуктов позволяют городу укреплять свои позиции на карте внутреннего и въездного туризма Казахстана.

Новый «Красный автобус» приз­ван стать не просто средством передвижения между достопримечательностями, а своеоб­разной визитной карточкой Туркестана, знакомящей гостей с историей, культурой и современным развитием одного из самых известных городов страны.

#автобус #Туркестан #туризм #экскурсии #древний город

Популярное

Все
Преступный бизнес на Маркаколе
Золото из Праги
На Кубке мира по гребле
На байках за экстримом
Ферма, выросшая из мечты
Общее дело семьи Томановых
Бронза «Актобе»
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Отличилась молодежь
Степные сюжеты на берегах Невы
Литература как провайдер национального кода
Алматы – город туристов
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Онлайн-маршрут в школу
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Изменить подход к субсидированию
Гвардейцы говорят по-казахски
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Возвращение к земле
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

Деньги за туры брали, но поездки не организовывали: в Актоб…
Охрана природы и путь к устойчивому развитию
Названы пять самых популярных курортных зон Казахстана
Место встреч, прогулок и открытий

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]