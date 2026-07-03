Цвети, Астана!

В лидерах

Город растет, меняются не только его облик, границы, но и внутреннее наполнение. За почти три десятка лет в статусе столицы бывший областной центр изменился до неузнаваемости.

Переезд государственных органов ознаменовал новую точку отсчета в летописи города. И сегодня Астана – это признанный культурный, образовательный, финансовый и инновационный центр, где динамично развивается инфраструктура и реализуются передовые градостроительные проекты.

Столица – лидер по миграционному приросту в Казахстане. Ежегодно за счет внутренней мобильности население города увеличивается на десятки тысяч человек. По официальным данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2026 года в Астане проживали 1 668 750 человек.

Средний возраст переезжающих в столицу – от 20 до 35 лет. Немало тех, кто создает семью, приехав в большой город. Так, в 2025 году в Астане зафиксирован самый высокий уровень брачности в Казахстане – 6,75 брака на 1 000 человек. По официальной региональной статистике семейной политики, в 2025 году в Астане зарегистрировано 10 856 браков. Для сравнения: всего по стране в 2025 году заключено 115,9 тыс. брачных союзов. Интересно, что в тройку лидеров, помимо столицы, вошли также Карагандинская и Восточно-Казахстанская области.

Заключаются браки, и, как правило, за этим следует рост рождаемости. Так, естественный прирост населения в январе – апреле 2026 года составил 6 652 человека – это больше на 2,4%, чем в январе – апреле 2025-го.

По страницам прошлого и настоящего

Место для зрелищ – именно так с древнегреческого переводится слово «театр», которых в столице нынче немало. Это и Казахский национальный музыкально-драматический театр им. К. Куаныш­баева, который, к слову, переехал в новое здание, Государственный академический русский драматический театр им. М. Горького – один из старейших театров Казахстана, основанный в 1899 году, масштабный и роскошный театр столицы «Астана Опера», театр «Астана Балет», театр «Жастар», Государственный театр танца «Наз», Театр кукол, Государственный театр драмы и комедии им. А. Мамбетова, Музыкальный театр юного зрителя и инклюзивный театр «Қанаттылар».

Билеты на постановки в театрах раскупаются задолго до спектаклей. И это не может не радовать, ведь театры не только учат эмпатии, дают пищу для размышлений, формируют эстетический вкус, но и помогают понять себя и окружающих, расширяют кругозор.

Отрадно также, что за последние два года выросло и количество библиотек в столице – с 18 до 25, растет и число читателей.

Отдельно стоит сказать и о памятниках главного города страны. Согласно данным из открытых источников, в столице свыше 40 памятников истории и культуры местного значения. В их числе дом купца Силина, здание школы Кощегулова для мусульманской молодежи, Мемориально-музейный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и многие другие объекты, представляющие историческую и культурную ценность.

Есть в главном городе страны и места, вошедшие в список сакральных объектов Казахстана общенационального значения. Это городище Бозок, мусульманское кладбище Караоткель, где захоронены соратники Кенесары-хана и другие личности. Но есть и такие памятники, которые в список сакральных объектов официально пока не вошли, но народ относится к ним по-особому, с пиететом, и, бывает, даже рождаются современные городские истории, связанные с ними. К примеру, нередко, подходя к памятнику Кенесары-хана, многие здороваются, высказывая свое почтение последнему правителю казахов.

На одной из главных улиц города стоит памятник легендарному советскому офицеру, участнику битвы за Москву, Герою Советского Союза и Халық Қаһарманы Бауыржану Момышулы. И ему тоже отдают дань уважения. Пару лет назад в столицу прибыла известная писательница, этнограф, почитаемая в народе хранительница духовного наследия Зейнеп Ахметова. Из аэропорта сноха Народного Героя, супруга его сына Бакыт­жана отправилась к этому памятнику. И согласно традиции казахского народа, поклонилась свекру, запечатленному в бронзе. И только выполнив свой долг, она отправилась на все важные встречи. Возможно, у кого-то это вызовет улыбку или недоумение, мол, это же всего лишь фигура в бронзе. На самом деле в этом жесте аккумулирована мудрость народа, дошедшая из глубины веков, когда в семейной иерархии каждый имел свои обязательства и права. И свекор – кайын ата был первой по значимости личностью в семье.

Столичный вайб

В нашем городе уже есть свои культовые места, ставшие узнаваемыми на всю страну. «Байтерек» давно перестал быть просто монументальным сооружением со смотровой площадкой и превратился в символ столицы. Сделать кадр на фоне «древа жизни» – обязательный пункт в маршруте туриста.

Набережная в старом центре остается одной из популярных локаций и пространств, где любят собираться горожане и гости города. Памятник последнему хану казахского народа Кенесары, расположенный на берегу Ишима, не только любимое место встреч астанинцев, но и точка, откуда начинают свой маршрут столичные гиды в своих пеших экскурсиях.

Здесь же, на набережной, есть еще одна точка притяжения – пешеходный мост «Атырау көпірі», подаренный к юбилею столицы нефтяным регионом страны. Необычная конструкции в виде осетра, покрытая алюминиевой чешуей, особенно нравится молодежи. Нередко на мосту признаются в любви, делают предложение выйти замуж.

Помимо давно известных мест в Астане появились новые пространства. Одно из них – Ботанический сад. Здесь неспешно прогуливаются, занимаются спортом на свежем воздухе, устраивают пикники и просто наслаждаются красивыми видами.

Еще одной локацией из разряда популярных можно назвать улицу Калдаякова. Современная архитектура, необычные декоративные пианино и музыкальная инсталляция «Шәмші әлемі» (в честь композитора Шамши Калдаякова), общая эстетика улицы позволяет сделать прекрасные фото.

В список мест, обязательных к посещению туристами, входит и Республиканская главная мечеть, открытая в 2022 году. Крупнейшая в Центральной Азии мечеть поражает своими масштабами и внутренним убранством. По данным из Сети, вместимость храма до 235 тыс. человек, а одновременно совершать молитву могут 35 тыс. верующих. Высокие минареты, в одном из которых есть смотровая площадка, красивые купола, продуманная инфраструктура делают эту локацию популярной.

С недавних пор в списке туристических маршрутов появился и ЛРТ, благодаря которому можно лицезреть город с высоты.

И даже самым отъявленным скептикам пора признать – столица уже стала международным хабом для масштабных развлекательных и гиковских мероприя­тий. Помимо EXPO 2017 в Астане регулярно проводятся киберспортивные турниры и фестивали уровня PGL Astana и Comic Con Astana.

И конечно, нельзя не сказать о дворах старого города. На правом берегу есть немало многоэтажек, во дворах которых особенно уютно и красиво. Ухоженные территории, палисадники, где пышно цветут самые разнообразные растения от весны до осени, украшенные малыми архитектурными формами, гармонично соседствуют с современными детскими и спортивными площадками. Красоту эту создают сами жильцы, облагораживая придомовую территорию, делая ее удобной и эстетичной.

Морозной зимой набережные собирают всех, кто хочет прокатиться с горки и промчаться на снегоходах, а летом горожане, не успевшие уехать на море, выезжают в полюбившийся парковый массив, так называемый зеленый пояс столицы, чтобы отдохнуть от городского шума и собрать вкусных ягод. В любом направлении – тьма кустов смородины, облепихи, вишни, где запасаются на зиму самые неленивые.

Зеленый пояс Астаны площадью около 90 га, как и планировалось, стал главными «зелеными легкими» города с искусственным прудом, велодорожками и оранжереей. Помимо белок, лисиц в рукотворном лесу живут косули, маралы, норки, ондатры и даже дикие кабаны. Немало и пернатых друзей облюбовали лес для своего проживания.

Астана сегодня – это город больших возможностей. И город, объединивший всю страну. Именно здесь происходит самый лучший нетворкинг, когда съехав­шиеся из разных регионов коллеги по работе, соседи по двору знакомятся и лучше узнают друг друга.