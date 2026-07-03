Вместе за чистый город

Фестиваль привлек внимание горожан разного возраста. Пока дети с интересом собирали конст­рукторы, рисовали и знакомились с экопроектами, взрослые посещали выставки и обсуждали вопросы благоустройства.

Одним из центральных событий стала выставка-конкурс экологических макетов и изоб­ретений. Юные инженеры и изоб­ретатели представили десятки собственных проектов, посвященных защите окружаю­щей среды. Среди них: роботы, макеты зеленого города, системы очистки воды и воздуха и другие инженерные решения.

Выступая перед участниками фестиваля, аким района Сарайшық Максат Саматулы отметил, что молодежь сегодня становится одним из главных двигателей экологических инициатив.

– Хочу отметить наших молодых экоактивистов. Уверен, из этих идей в будущем вырастут реальные проекты, которые помогут сохранить столицу чистой и экологичной. Только в Парке мира и согласия уже высажено более 25 тысяч деревьев, и мы будем продолжать эту работу вмес­те с жителями, – подчеркнул он.

Большой интерес у посетителей вызвал экомаркет, где местные производители представили экологичную продукцию и рассказали о современных принципах осознанного потребления.

В рамках фестиваля работали книжная выставка, LEGO-зона, интерактивный тир, площадки с настольными играми и творческие мастерские.

Одним из посещаемых мест стала площадка «Заң және тәртіп – есірткіге жол жоқ!». Сотрудники правоохранительных органов не ограничились традиционными профилактическими беседами. Для гостей были организованы показательные выступления кинологической службы. Полицейские продемонстрировали, как служебная собака обнаруживает запрещенные предметы и задерживает условного нарушителя. Не меньший интерес вызвал роботизированный пес, который, прогуливаясь, развлекал детей.

Ключевым событием фестиваля стал открытый диалог молодежи с руководством района и лидерами мнений. Участники обсудили вопросы экологии, благоустройства и реализации молодежных проектов. От группы экспертов выступили общественный дея­тель Динара Садуакасова, вице-президент Федерации кокпара Алишер Ислам, ассистент профессора Maqsut Narikbayev University Бахыт Толегенов, а также столичный урбанист Ерсайын Нуркожа.