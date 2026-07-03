Главное в жизни, искусстве и семье – корни и традиции

Он известный деятель культуры, домбрист, кюйши, традиционный певец, педагог, режиссер. К тому же не только великолепно исполняет кюи, но и сам изготавливает домбру.

Наверное, потому его биография насыщена и изобилует событиями. Нурбек родился 28 сентября 1992 года в пригородном поселке Тасбогет. В 2008 году после окончания школы № 172 юноша поступил в Кызылординский музыкальный высший колледж им. Казангапа на специальность «народные инструменты». Далее парень продолжил учебу в Казахской национальной консерватории им. Курмангазы по специальности «традиционное музыкальное искусство».

После окончания учебы Нурбек работал в Алматы преподавателем музыки в школе № 180, специализированной школе-лицее № 92 им. М. Ганди, заместителем директора в школе № 137 имени М. Жумабаева, солистом Театра традиционного искусства «Алатау». В 2014–2015 годах был телеведущим программы «Үкілі домбыра» на телеканале «Білім және Мәдениет».

В 2018 году Нурбек Жузбембетов вернулся в родные пенаты и начал преподавать дисциплину «Қосымша аспап домбыра» в Педагогическом высшем колледже им. М. Маметовой. А с 2022 года стал работать в альма-матер преподавателем в музыкальном высшем колледже им. Казангапа.

Рассказывая о своих музыкальных талантах-пристрастиях, Нурбек отметил, что все дело в генах. В семье из пятерых детей он – младший. Все они в детстве занимались музыкой – играли на баяне, домбре, кобызе.

– Мой отец Жумахмет был трактористом, преподавал в СПТУ, но дома занимался изготовлением и починкой домб­ры, – вспоминает Нурбек. – Он прекрас­но владел инструментом, знал наизусть 100 песен и 100 кюев. Моя мама Айжамал Серикбаева работала библиотекарем, она – сестра известного деятеля культуры, заслуженного артиста РК Шайтурсына Абдибаева. Также по рассказам взрослых знаю, что в свое время разнообразными способностями были наделены все мои деды в разных поколениях. Думаю, все это передалось мне.

Первая домбра в жизни досталась Нурбеку от жезде Токсанбая из села Монтайтас Туркестанской области. Он мастерил домбры и продавал их в Кызылорде. Однажды он не смог реализовать самую маленькую детскую домбру. Так инструмент оказался в руках Нурбека.

– В шестилетнем возрасте папа и мама научили меня играть на домб­ре и петь, – вспоминает Нурбек. – Первая моя песня – популярная «Молдабайдың әні» Танирбергена Молдабая. Так прошло мое детство: я пел песни, аккомпанируя себе на домбре, помогал отцу изготавливать этот древний нацио­нальный инструмент. А в 12 лет братья отвели меня в музыкальную школу имени Мулькамана Калауо­ва. Моим преподавателем была Мариям Жумамуратова, которой я бесконечно благодарен. «Из тебя выйдет отличный музыкант!» – говорила она, обучая меня мастерству исполнения кюев. Бывало, Мариям-апай даже платила за меня две тысячи тенге в месяц за учебу. Для нашей семьи в начале 2000-х это были огромные деньги, так как отец и мама остались без работы.

Вера близких и напутствия учителей придали Нурбеку сил стремиться к новым высотам, и он стал истовым поклонником искусства жырау. Как раз в тот год в продажу поступила магнитофонная кассета с дастанами в исполнении выдающегося жырау Алмаса Алматова – «Қөрұғлы дастаны», «Үш күлше» Шораяка, «Жыр бастау» и поэтическим произведением «Көкшетауға барғанда». Эти и другие произведения Нурбек дома заучивал наизусть, а его строгими редакторами и слушателями были, конечно же, родители.

– Мой дебют на сцене состоялся 17 мая 2004 года на сцене Дома культуры имени Аскара Токмагамбетова, я исполнял «Қөрұғлы дастаны», – вспоминает Нурбек.

А когда на телеканале «Казахстан» стали показывать аламан-айтыс, который зажег новые имена Оразалы Досбосынова, Балгынбека Имашева, Шынбергена Сулейменова и других, Нурбек серьезно увлекся айтысом.

Позже в Кызылординской области появилась яркая плеяда акынов-импровизаторов – Мухтар Ниязов, Еркин Сыдыков, Айдос Рахметов. Своим мастерством они воодушевили Нурбека еще больше влюбиться в искусство айтыса. По совету своего педагога Руслана Ахметова он разучил все терме, толгау и жыр-дастаны знаменитого жырау Айдоса Рахметова. Это наследие стало его духовной пищей на всю жизнь.

А вот стать профессиональным шебером по домбре его вынудил случай.

– Однажды в педколледже мне поручили подготовить к выступ­лению оркестр из 90 домбрис­тов, – продолжает Нурбек. – В нашем распоряжении было всего 10 инст­рументов. Закупить нет средств, отдать в аренду большое количество – не каждый сог­ласится. Тогда учителя сказали студентам принести из дома все сломанные или старые домбры – я должен был их отремонтировать. Тогда не было YouТube и методичес­ких книг, но только за одну ночь мы вместе с отцом починили 35 домбр. В результате за несколько дней оркестр получил нужное количество инструментов.

Так через ремонт старых инструментов Нурбек решил взяться уже за изготовление домбры. Он начал искать мастеров. В одной из соцсетей отозвался парень по имени Кайрат из алматинской фирмы «Тембр». Он многому научил его, а сейчас уже сам Нурбек готов делиться своим опытом. Он открыл мастерскую и наладил производство. Его инструменты качественные и дорогие, так как материалы недешевые. Для изготовки разных деталей домбры он использует амарант с пурпурным оттенком – ценную экзотическую древесину из Индии, розовое дерево – палисандр, а также дуб, бук, орех, ангарскую и тянь-шаньскую сосну и ели. Лаки, лески – тоже отборных сортов.

Заказчики сегодня очень требовательные: некоторые просят украсить инструмент орнаментами. Нурбек даже научился наносить на домбру светящиеся в темноте фосфорные узоры. Сегодня, как замечает мастер, очень популярны такие разновидности домбры, как «қалақ» и «қозы-құйрық».

Нурбек Жузбембетов – лауреат областных, республиканских и международных конкурсов, обладатель специального наг­рудного знака «Заслуженный деятель РК» и «Лучший педагог образования», а также Гран-при международного конкурса «Ракушка-2023» (Кыргызстан).

Сегодня педагог передает свои богатые знания подрастающему поколению, всесторонне изучает и пропагандирует богатые традиции жырау Приаралья. В обучении студентов Нурбек использует новые методики. В этом году вместе с выпускниками отделения жырау он поставил спектакль «Бір түп алма ағашы».

– Эта драма о традициях и исторических корнях, – говорит Нурбек. – Яблоки, ветки, листья и ствол яблони стали выяснять, кто из них главнее и важнее. Но когда корень перестал питаться водой, дерево умерло… Главное в жизни, искусстве и семье – корни и традиции.