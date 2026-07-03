Зеленое сердце Туркестана

Статьи,Городская среда
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В городе открыли крупнейший экопарк, ставший еще одним символом преображения

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Еще несколько лет назад трудно было представить, что вдоль степной реки Карашик появится место, где по деревянным мостикам будут гулять молодые семьи, дети – играть на современных площадках, спортсмены – проводить тренировки, а рыбаки – терпеливо ждать поклевки в специально оборудованных зонах.

Сегодня это уже реальность. На берегу Карашика открылся экопарк «Туркестан» площадью 50 га – новое общественное пространство, созданное в рамках экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства.

Еще совсем молодые деревья – туранга, клен, акация, тополь и абрикос – пока только начинают создавать тень. Но уже сейчас понятно: через несколько лет здесь появится настоящий зеленый оазис.

На территории разместились четыре пешеходных мостика, футбольное поле, три волейбольные площадки, детский городок, места для рыбалки, барбекю и семейного отдыха. Вечером парк освещают 170 фонарей на солнечных батареях, а в оформлении использованы природный камень, дерево и другие экологичные материалы.

Пожалуй, именно такие проекты лучше всего показывают, как меняется Туркестан. Долгое время древний город ассоциировался прежде всего с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясауи и паломничеством. Сегодня к этому добавляется совершенно другой образ – современного, благоустроенного областного центра, где появ­ляются новые жилые кварталы, школы, спортивные объекты, театры, площади, парки и набережные.

Экопарк стал еще одним свидетельством того, что развитие региона сегодня измеряется уже не только производственными показателями или квадратными мет­рами жилья. Современный город невозможно представить без общественных пространств, где люди могут проводить свободное время, заниматься спортом, отдыхать всей семьей. Именно такие места формируют качест­во городской жизни.

Недаром, открывая новый парк, аким Туркестанской облас­ти Нуралхан Кушеров подчеркнул, что он создавался по поручению Президента не просто как очередная зеленая зона, а как современный рекреа­ционный центр для жителей и гостей Туркестана.

Символично, что открытие парка сопровождалось масштабной акцией «Новая Конституция – правовая культура народа». На одной площадке объединились представители общественности, молодежь, спортсмены и творческие коллективы.

Особый интерес зрителей вызвали показательные выступ­ления команды «XIII Легион уличных тренировок». Затем сос­тоялся финал областного проекта «Тәртіпке тартыл», участники которого соревновались в силе, ловкости и выносливости.

Когда официальная часть завершилась, парк окончательно стал тем, ради чего его и создавали, – местом встречи людей. Дети осваивали игровые площадки, подростки фотографировались на мостиках, семьи устраивали первые пикники, а со сцены звучали песни популярных казах­станских исполнителей Айданы Меденовой, Учкына Жамалбека, Alem и других артистов.

...Через несколько лет деревья подрастут, аллеи укроются густой тенью, а первые посетители уже не вспомнят, что когда-то здесь был пустырь. Но именно такие перемены и становятся настоящей ле­тописью города – не в официальных отчетах, а в повседневной жизни людей.

#Туркестан #экопарк #Карашик

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