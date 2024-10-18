Приложение для городской инфраструктуры и туризма разработал школьник из области Абай

Инновационный проект реализован в рамках программы «Умный город»
Одинадцатиклассник из Семея Нурлыхан Маратов, создал уникальное веб приложение основанное на технологии фар дополненной реальности, направленное на развитие индустриализации, сообщает Kazpravda.kz
По информации Минпросвещения, инновационный проект, реализованный в рамках программы «Умный город», позволяет значительно трансформировать подход к проектированию и планированию объектов инфраструктуры.
Приложение предоставляет пользователям возможность визуализировать будущее строительство с минимальными затратами, просматривая 3D-модели проектов на мобильных устройствах через AR. С его помощью можно сканировать QR-код для загрузки 3D-модели будущих зданий или памятников и просматривать их в реальном окружении, оценивая каждый элемент будущего объекта со всех сторон.
Благодаря дополненной реальности, пользователи могут участвовать в принятии решений, например, голосовать за строительство памятников или зданий и даже вносить пожертвования на их реализацию.
«Я хотел создать что-то полезное не только для развития технологий, но и для общества. Использование дополненной реальности дает людям новый уровень взаимодействия с городом. Мне было важно сделать веб приложение удобным для всех и открыть возможности для улучшения городской жизни. Приложение также включает в себя виртуального гида в виде чат-бота, который предоставляет пользователям информационный и развлекательный контент, связанный с городскими достопримечательностями, а также возможность взаимодействовать с городской инфраструктурой. Например, через приложение можно бронировать столики в кафе, записываться на прием в поликлиники и осматривать туристические объекты. Кроме того, пользователи могут получать актуальную информацию о прогнозе погоды, состоянии пробок и качестве воздуха», – говорит школьник.
Проект Нурлыхана продолжает развиваться. В ближайших планах – внедрение новых возможностей, таких как интеграция с системами умного транспорта и расширение функционала приложения для использования в других городах Казахстана.
Также планируется разработка версии для образовательных целей, которая будет полезна для изучения архитектуры, дизайна и городской планировки, интеграция в книги, практические уроки.
Также в ведомстве добавили, что Нурлыхан является автором таких проектов, как QEFO.KZ, TableTech и приложения для туристов Discover Abai.