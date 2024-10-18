Приложение для городской инфраструктуры и туризма разработал школьник из области Абай

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Инновационный проект реализован в рамках программы «Умный город»

Фото: Минпросвещения

Одинадцатиклассник из Семея Нурлыхан Маратов, создал уникальное веб приложение основанное на технологии фар дополненной реальности, направленное на развитие индустриализации, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минпросвещения, инновационный проект, реализованный в рамках программы «Умный город», позволяет значительно трансформировать подход к проектированию и планированию объектов инфраструктуры.

Приложение предоставляет пользователям возможность визуализировать будущее строительство с минимальными затратами, просматривая 3D-модели проектов на мобильных устройствах через AR. С его помощью можно сканировать QR-код для загрузки 3D-модели будущих зданий или памятников и просматривать их в реальном окружении, оценивая каждый элемент будущего объекта со всех сторон.

Благодаря дополненной реальности, пользователи могут участвовать в принятии решений, например, голосовать за строительство памятников или зданий и даже вносить пожертвования на их реализацию.

«Я хотел создать что-то полезное не только для развития технологий, но и для общества. Использование дополненной реальности дает людям новый уровень взаимодействия с городом. Мне было важно сделать веб приложение удобным для всех и открыть возможности для улучшения городской жизни. Приложение также включает в себя виртуального гида в виде чат-бота, который предоставляет пользователям информационный и развлекательный контент, связанный с городскими достопримечательностями, а также возможность взаимодействовать с городской инфраструктурой. Например, через приложение можно бронировать столики в кафе, записываться на прием в поликлиники и осматривать туристические объекты. Кроме того, пользователи могут получать актуальную информацию о прогнозе погоды, состоянии пробок и качестве воздуха», – говорит школьник.

Проект Нурлыхана продолжает развиваться. В ближайших планах – внедрение новых возможностей, таких как интеграция с системами умного транспорта и расширение функционала приложения для использования в других городах Казахстана.

Также планируется разработка версии для образовательных целей, которая будет полезна для изучения архитектуры, дизайна и городской планировки, интеграция в книги, практические уроки.

Также в ведомстве добавили, что Нурлыхан является автором таких проектов, как QEFO.KZ, TableTech и приложения для туристов Discover Abai.

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