​Арабский дебют

Экспозицию компании, содержащую линейку продукции, посетила делегация Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан во главе с министром Бейбутом Атамкуловым.

Фирма «АлмаДК» является единственным в Казахстане производителем военной и специальной пиротехники (взрывпакеты, иммитационные патроны, дымовые шашки, сигнальные мины и патроны, авиационные пиропатроны и пиросредства), изделий специального назначения нелетального действия (светозвуковые и дымовые гранаты, маркерные, газовые и травматические патроны), а также изделий радиационной, химической и биологической защиты (противогазы, защитное снаряжение), а также машины РХБ-разведки.

По оценке зарубежных экспертов, все эти изделия могут иметь хороший спрос на мировом рынке.