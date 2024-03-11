Арай Уразова назначена вице-министром просвещения

Кадровые назначения
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

С 2021 года она занимала должность заместителя председателя правления АО "НИТ"

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Уразова Арай Асылбековна назначена вице-министром просвещения. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.

Арай Уразова родилась в 1988 году в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, Евразийский гуманитарный институт им. А. К. Кусаинова.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начала в 2009 году IT-менеджером в коммерческой структуре.

С 2011 по 2018 гг. была ведущим специалистом, главным специалистом ряда структурных подразделений, тестировщиком, аналитиком, бизнес-аналитиком проектного офиса АО «Национальные информационные технологии».

2018-2020 гг. — главный аналитик офиса управления данными, главный менеджер проектов АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

В 2020-2021 гг. — заместитель директора департамента цифровизации Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С 2021 г. по настоящее время занимала должность заместителя председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

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