Аренда недвижимости по заниженным ценам: более 500 фейковых объявлений заблокировали в Алматинской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

За пять месяцев текущего года на территории страны зарегистрировано свыше 1 700 уголовных правонарушений

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В преддверии летнего сезона и школьных каникул возрастает количество случаев интернет-мошенничества, связанных с размещением фиктивных объявлений о посуточной аренде жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на региональную прокуратуру

Злоумышленники размещают привлекательные объявления с фотографиями квартир и домов по заниженным ценам, после чего под различными предлогами требуют внесения предоплаты или задатка. Получив деньги, мошенники прекращают общение либо выясняется, что указанного жилья вовсе не существует.

За пять месяцев текущего года на территории страны зарегистрировано свыше 1 700 уголовных правонарушений, связанных с оказанием несуществующих услуг, из которых 130 совершены в Алматинской области.

В целях предупреждения подобных преступлений прокуратурой Алматинской области на системной основе выстраивается взаимодействие с крупнейшими интернет-площадками и цифровыми сервисами.

Так, в рамках меморандума о сотрудничестве между прокуратурой Алматинской области и ТОО «OLX Group» проводится постоянная работа по выявлению и пресечению фактов интернет-мошенничества.

По результатам совместных мероприятий выявлено и заблокировано 518 объявлений о посуточной аренде жилья, не соответствовавших требованиям площадки и содержавших признаки противоправной деятельности.

«В настоящее время по всем выявленным авторам объявлений по поручению прокуратуры сотрудниками киберполиции проводятся проверочные мероприятия. Проводимая работа уже сегодня позволяет своевременно выявлять мошеннический контент, ограничивать его распространение и предотвращать потенциальные случаи обмана граждан», – говорится в публикации.

Там же добавили, что прокуратура Алматинской области призывает жителей и гостей региона соблюдать бдительность при бронировании жилья через интернет. Работа по защите прав граждан и противодействию интернет-мошенничеству находится на постоянном контроле и будет продолжена.

#прокуратура #Алматинская область #квартиры #дома #фейки #объявления #ЗИП

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