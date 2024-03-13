Арендованное авиакомпанией охотничье угодье вернули государству

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

Компания SCAT нарушила правила договора аренды, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как уточняется, прокуратура Туркестанской области приняла меры по возврату в государственную собственность охотничьего угодья площадью 4 400 гектаров, принадлежащего недобросовестному лесопользователю.

— Установлено, что 13 декабря 2019 года акимат области вынес постановление о предоставлении земель для ведения охотничьего хозяйства. На основании данного акта управление природных ресурсов и авиакомпания SCAT заключили договор аренды охотничьего угодья площадью 4 400 га на 20 лет. В соответствии с пунктом 3 договора, пользователь обязан своевременно вносить плату за землю в порядке, установленном налоговым законодательством. Однако авиакомпания SCAT с момента заключения договора не осуществляла налоговые отчисления в бюджет за пользование земельным участком, — прокомментировали в надзорном органе.

В ведомстве добавили, что на основании акта прокурорского реагирования вышеуказанное управление издало приказ. Приняты меры по возврату угодья в собственность государства: договор был расторгнут.

#Туркестанская область #прокуратура #авиакомпания #аренда #государство #охота #SCAT #угодье

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