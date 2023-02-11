Арестован экс-аким Актюбинской области Ермек Имантаев

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За злоупотребление должностными полномочиями возбуждено уголовное дело в отношении экс-акима Актюбинской области Ермека Имантаева, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу суда Актюбинской области.

"Постановлением специализированного следственного суда г. Актобе от 10 февраля в отношении И., подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями) санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, до 8 апреля 2023 года", - сообщила пресс-служба областного суда.

Постановление не вступило в законную силу.