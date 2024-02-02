Арестованы 25 задержанных после стрельбы в церкви Стамбула

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Министр юстиции республики Йылмаз Тунч добавил, что в отношении девяти подозреваемых выдали ордер на судебный контроль, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: kazpravda.kz

Турецкий суд выдал ордеры на арест 25 из 34 доставленных на предварительное слушание задержанных по делу о стрельбе в церкви в Стамбуле. Об этом сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

– Был выдан ордер на арест 25 подозреваемых, включая члена террористической организации «Исламское государство» Амиржона Клыкова, который открыл огонь в церкви и стал причиной смерти нашего гражданина, и Давида Тандуева, который был с ним, по обвинению в членстве в запрещенной организации и умышленном убийстве, - написал он на своей странице в X  (ранее Twitter).

Ранее агентство IHA сообщало, что выстрелы совершил нападавший с инициалами Д. Т., который, как отмечалось, является гражданином РФ. У гражданина Таджикистана с инициалами А. К. заклинило оружие.

– Был выдан ордер на судебный контроль в отношении 9 подозреваемых (отпущены на свободу при условии поддержания судебного контроля за ними - прим. ТАСС), - уточнил глава ведомства судьбу остальных фигурантов дела.

Инцидент произошел около 11:40 по местному времени 28 января в католической церкви Святой Марии в районе Сарыер. Двое неизвестных в масках открыли огонь во время богослужения, в результате чего погиб турецкий гражданин 1972 года рождения. Причастные к инциденту, как указал глава МВД Али Ерликая, могут быть связаны с террористической группировкой «Исламское государство».

Расследование ведет группа из 150 специалистов. Установлено, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на автомобиле с польскими номерами. Он в течение года не появлялся на дорогах общего пользования в Стамбуле.

#Турция #стрельба #Стамбул #церковь

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