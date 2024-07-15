Аргентина обыграла Колумбию и завоевала Кубок Америки

Победный гол на 112-й минуте дополнительного времени забил нападающий аргентинцев Лаутаро Мартинес, сообщает Kazpravda.kz

Фото: copaamerica.com

Финальный матч прошел на стадионе Hard Rock в Майами.

В основное время командам отличиться не удалось, и игра перешла в дополнительное, где победу над колумбийцами принес точный удар вышедшего на замену форварда Лаутаро Мартинеса.

Таким образом, Аргентина стала самой титулованной командой в истории Кубка Америки, на её счету теперь 16 титулов.

Второе место занимает сборная Уругвая – 15 побед. Замыкает тройку сборная Бразилии – 9 побед.