Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными

Находки близ столицы

В 2021–2023 годах Государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок» реализует научную программу «Палеогеографический фактор в формировании культурогенеза Нура-Есильского междуречья: особенности домостроения и его эволюция» по программе целевого финансирования Министерства культуры и спорта РК. По словам ученого секретаря музея-заповедника «Бозок», кандидата исторических наук Айнагуль Ганиевой, основная цель проекта – археологическое исследование казахских зимовок и определение генезиса облика поселений.

– В археологической науке актуально изучение проблем кочевого освоения природного пространства. На протяжении двух лет исследователей интересовали образ жизни в условиях выпаса скота, стационарные дома, сами животные, колодцы, строительная техника и архитектурные особенности. Будущие научные исследования дадут ценную информацию о материальной и духовной культуре казахского народа, – говорит Айнагуль Ганиева.

В течение 2021–2022 годов исполнителями проекта осуществлены археологические исследования казахской зимовки Бозок II, расположенной в 6 км западнее Астаны. Ученые обнаружили, что эта зимовка в стратегическом и хозяйственно-культурном плане занимает самое удобное положение в Нура-Есильской ландшафт­ной зоне. Она находится между двумя крупными водоразделами в северном регионе Сарыарки: рек Нура и Ишим.

В 2021 году исследовались обвалившиеся конструкции двух жилых домов. Работы проводились методом сплошного вскрытия на площади 625 кв. м. Выявлены два стационарных дома размерами 16 х 8 м и 12 х 8 м. Каждый состоял из двух комнат, в большом доме комнаты были разделены внутренней стенкой шириной 1,2 м, во втором – посередине комнаты располагалась пятиколодцевая печь, разделявшая и отапливавшая помещения.

В 2022-м раскопано третье жилище, расположенное южнее первых двух домов. Стены дома размером 10 х 14 м построены из сырцового кирпича шириной 1 м. Постройка датируется началом XIX в. В культурном слое жилища обнаружены декоративная накладка с растительным орнаментом, монета царского времени (1830), кухонные приборы.

– В северных регионах Казахстана стационарные жилища отличаются по нескольким архитектурным признакам, которые подчинены особенностям окружающей среды и ландшафта. При строительстве домов использовались природные материалы: глина, песок, жерди, камыш. К примеру, стены трех стационарных домов, исследованных на зимовке Бозок II, возведены из необожженного кирпича. В строи­тельстве домов использовались кирпичи трех стандартов. Строи­тели предусмотрели холодный и суровый климат, и все строения были подготовлены к этому. К примеру, стена первого дома доходила шириной до одного метра и была выложена из четырех рядов саманного кирпича. Высота домов не превышала 2,6 метра. Кровля была односкатной, сооружалась из наката бревен и жердей, утеплялась спрессованным камышом, глиняной стяжкой и ежегодно дополнительно подсыпалась золой, – поясняет Айнагуль Ганиева.

Действительно, сырцовый кирпич, учитывая характеристику почв Нура-Есильского водораздела, от чрезмерной сырости мог разложиться и расплыться. Эту проблему жители зимовки Бозок II решали складированием золы вокруг стен дома. Зола является хорошим водоизоляционным материалом, также ее химический состав не позволял насекомым проникать внутрь. Дома отапливались печами, возведенными по центру, пятиколодцевая печь разделяла помещения на две комнаты.

Было замечено, что одним из архитектурных решений, связанных с хозяйственной деятельностью, стало возведение сооружений для скота вблизи жилого дома и соединение их общим проходом. Согласно размерам и строительным материа­лам, которые использовались при возведении, скотный двор был приспособлен только для содержания мелкого рогатого скота. Он был каркасно-столбового типа и строился в виде изгороди из бревен, связанных ветками и жердями. При анализе профилей зафиксировано несколько слоев спрессованного навоза, который после сушки под открытым небом использовали как топливо.

Проведенный анализ показал, что растительный покров вокруг зимовки Бозок II составляли ковыль, типчак и жусан. Стебли первого используются (в смеси с другими травами) в качестве корма для лошадей и овец. Крупным рогатым скотом ковыль не поедается. Типчак – один из лучших типов пастбищно-кормовых растений степи и полупустыни. Особенно охотно поедается мелким скотом и лошадьми. Жусан – излюбленный корм для овец, коз, лошадей и верблюдов, особенно ранней весной, осенью и зимой.

Основываясь на вышеперечис­ленных наблюдениях, можно говорить, что обитатели зимовки Бозок II преимущественно разводили мелкий рогатый скот и лошадей.

С западной стороны, за пределами торцовой стены большого дома, обнаружен колодец диамет­ром 1,5 м. При расчистке найдены несколько предметов быта и останки собаки.

– Весь остеологический материал (более 300 единиц) с зимовки обработан в археозоологичес­кой лаборатории Института археологии имени Маргулана специалистом-остеологом Мамбетом Шагирбаевым, – рассказывает ученый. – Большая часть остеологических материалов – это раздробленные «кухонные остатки». В результате археозоологического исследования выяснилось, что 98,5% костей происходит от домашних копытных (крупный рогатый скот, лошади, овцы). Остатки крупного рогатого скота составляют 48,1%, лошади – 39,6%, мелкого рогатого скота – 9,5%. Найдены две кости собаки и одна кость птицы, а также кости, принадлежащие эмбриону или новорожденному теленку. Домашних животных забивали и разделывали на территории зимовки. Примечательной особенностью стал индивидуально захороненный скелет собаки, найденный в колодце зимовки.

В статистических исследованиях конца ХІХ – начала ХХ века в Акмолинской области зафиксировано преобладание крупного рогатого скота (КРС). Найденные кости КРС на зимовке косвенно подтверждают эти данные. Культурный слой қыстау содержал большое количество датирующего материала: это фарфоровая посуда, гончарная и лепная керамика, гири, кинжал, предметы из железа, бронзы, стекла, детали декоративного убранства.

Айнагуль Ганиева сообщила, что коллекция предметов, найденная при раскопках зимовки, относит время ее функционирования к XIX – началу XX века.

– Хозяйство зимовки Бозок II связано с экономикой укрепленного города Акмолинска. С ярмарок Акмолинска на зимовку доставлялись утварь и предметы быта, в свою очередь зимовка снабжала город скотоводческой продукцией, – резюмировала она.

Таким образом, проведенные стационарные исследования на территории зимовки Бозок II позволили расширить сведения по истории Астаны. Кстати, на месте археологических раскопок уже начато строительство реконструи­рованных строений зимовки. В скором времени они станут объектом внимания турис­тов, жителей и гостей столицы.