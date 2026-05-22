Все дело в ассоциации

В детстве в своем родном поселке Озерном Северо-Казахстанской области Катя дружила с соседскими девчонками Айнур и Гульнур. Она внимательно слушала их речь, запоминала слова. Вместе они росли, пели песни в караоке, смотрели фильмы на казахском языке… Так, постепенно, девочка и сама заговорила на казахском.

Шли годы, интерес к государственному языку возрастал. В школьные годы Екатерина участвовала в различных олимпиадах по казахскому и на удивление всем занимала первые места.

– В восьмом классе я первой за всю историю нашего поселка поехала на республиканский этап и заняла там второе место. Для нашей маленькой школы это было большое событие. Но на мой взгляд, любой желающий может выучить государственный язык. И я – тому пример. В моей семье никто не говорит по-казахски, училась я в русскоязычной школе. Но среда, а также моя любознательность и интерес к культуре, традициям и языку казахского народа сделали свое дело, – говорит Екатерина Гедзур.

В юности наша героиня переехала в Костанайскую область. Здесь круг ее общения совершенно отличался от того, что был на ее малой родине. Так что практиковаться в разговорной речи оказалось не с кем. Но Екатерина продолжила оттачивать свои знания в пединституте. Девушку заметили в Ассамблее народа Казахстана, благодаря которой она прославилась на весь Казахстан. Екатерина объездила практически все города страны, делясь опытом освоения языка. Побывала в самых красивейших уголках нашей родины и даже присутствовала при запуске ракеты с космодрома Байконур.

Свои знания наша героиня передает подрастающему поколению. Она занимается репетиторством по казахскому языку. При этом использует методику с ассоциациями. Говорит, что это самый эффективный способ запоминания новых слов и фраз.

– Дети других этносов в семьях не слышат казахскую речь, что затрудняет изучение языка. И поэтому я часто использую на занятиях ассоциативный ряд: подбираю нужные иллюстрации, песни, чтобы детям было проще запомнить. Был такой случай, когда у мальчика никак не получалось выучить слово «арамшөп», что в переводе означает «сорняк». Тогда я предложила ему вспомнить известную детскую песню «Арам зам зам, арам зам зам…». И он моментально запомнил это слово. Вот вроде такие банальные вещи, но детям очень удобно, – делится своим опытом наша героиня.

Сама же Екатерина неустанно практикует свой казахский благодаря участию в форумах. Готовясь к очередному выступлению, читает много литературы, работает со словарем и запоминает новые слова. Также всякий раз что-то новое для себя открывает и во время просмотра фильмов в кинотеатре, обязательно читая субтитры на казахском.

В обозримом будущем девушка планирует открыть свой кабинет подготовки детей к школе и упор сделать именно на изучение государственного языка.