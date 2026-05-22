Все дело в ассоциации

Статьи,Қазақ тілі
Валентина Мелехова

Методика обучения казахскому языку детей, для которых он не является родным, должна существенно отличаться. Так считает педагог из Костаная Екатерина Гедзур. И хотя она учитель младших классов, занимается репетиторством по казахскому языку, поскольку владеет им в совершенстве. Шутя говорит, что впитала его от женщины, которая кормила ее в роддоме, когда у мамы Екатерины пропало молоко. Ну а если всерьез, то большую роль в изучении государственного языка сыграла среда.

фото Екатерины Гедзур

В детстве в своем родном поселке Озерном Северо-Казахстанской области Катя дружила с соседскими девчонками Айнур и Гульнур. Она внимательно слушала их речь, запоминала слова. Вместе они росли, пели песни в караоке, смотрели фильмы на казахском языке… Так, постепенно, девочка и сама заговорила на казахском.

Шли годы, интерес к государственному языку возрастал. В школьные годы Екатерина участвовала в различных олимпиадах по казахскому и на удивление всем занимала первые места.

– В восьмом классе я первой за всю историю нашего поселка поехала на республиканский этап и заняла там второе место. Для нашей маленькой школы это было большое событие. Но на мой взгляд, любой желающий может выучить государственный язык. И я – тому пример. В моей семье никто не говорит по-казахски, училась я в русскоязычной школе. Но среда, а также моя любознательность и интерес к культуре, традициям и языку казахского народа сделали свое дело, – говорит Екатерина Гедзур.

В юности наша героиня переехала в Костанайскую область. Здесь круг ее общения совершенно отличался от того, что был на ее малой родине. Так что практиковаться в разговорной речи оказалось не с кем. Но Екатерина продолжила оттачивать свои знания в пединституте. Девушку заметили в Ассамблее народа Казахстана, благодаря которой она прославилась на весь Казахстан. Екатерина объездила практически все города страны, делясь опытом освоения языка. Побывала в самых красивейших уголках нашей родины и даже присутствовала при запуске ракеты с космодрома Байконур.

Свои знания наша героиня передает подрастающему поколению. Она занимается репетиторством по казахскому языку. При этом использует методику с ассоциациями. Говорит, что это самый эффективный способ запоминания новых слов и фраз.

– Дети других этносов в семьях не слышат казахскую речь, что затрудняет изучение языка. И поэтому я часто использую на занятиях ассоциативный ряд: подбираю нужные иллюстрации, песни, чтобы детям было проще запомнить. Был такой случай, когда у мальчика никак не получалось выучить слово «арамшөп», что в переводе означает «сорняк». Тогда я предложила ему вспомнить известную детскую песню «Арам зам зам, арам зам зам…». И он моментально запомнил это слово. Вот вроде такие банальные вещи, но детям очень удобно, – делится своим опытом наша героиня.

Сама же Екатерина неустанно практикует свой казахский благодаря участию в форумах. Готовясь к очередному выступлению, читает много литературы, работает со словарем и запоминает новые слова. Также всякий раз что-то новое для себя открывает и во время просмотра фильмов в кинотеатре, обязательно читая субтитры на казахском.

В обозримом будущем девушка планирует открыть свой кабинет подготовки детей к школе и упор сделать именно на изучение государственного языка.

#общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык

Популярное

Все
Наступила эра больших игр
Интриги Первой лиги
Где смех и драма учат не молчать
Дело мастера живет
Поехали кататься?
Музей пригласил в путешествие
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
Бегом к своей мечте
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продолжая выходить на поле
Поисковики отправились на остров Сахалин
Интеллектуал эпохи независимости
Чтобы лето даром не прошло
Библиотека нового времени
«…И недаром мы сильны»
Указ Президента Республики Казахстан О награждении государственными наградами Республики Казахстан
Распоряжение Главы государства о назначении
Завершает работу Международная школа геномики и биоинформатики
Танец, несущий праздник
Все дело в ассоциации
Новый вид змей обнаружили в Китае
Достойный путь генерала Уразова
Пять лет на защите прав граждан
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Казахи в древнем Египте? Да!
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Когда оживает история
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Бектенов обсудил с экспертами Всемирного банка меры по увеличению притока инвестиций в экономику Казахстана
Возрождая легендарные породы
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Голос Олжаса
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Где в мире больше всего рождается детей
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки

Читайте также

Завершает работу Международная школа геномики и биоинформат…
«…И недаром мы сильны»
Ветераны футбола в 70 и 80 лет сохраняют активность, продол…
Бегом к своей мечте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]