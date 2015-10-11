Археологи рассказали о каннибализме в древнеацтекском Тескоко

Ритуальный каннибализм Изображение: wikimedia.org
Ученые, проводящие раскопки на территории Мексики, узнали о новых подробностях взаимоотношений местного населения и испанских завоевателей, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Лента.ру
".
Археологам удалось подвергнуть сомнению известную точку зрения о том, что коренные жители древнеацтекского государства не оказывали сопротивления испанским завоевателям. О каннибализме и ритуальных убийствах на территории города Тескоко, в котором жили исчезнувшие народы акольхуа и тепанеки, сообщает Associated Press
.
Историки проводили раскопки поселения ацтеков и дружественных им племен, находящегося к востоку от Мехико – современной столицы Мексики. В нем ученые обнаружили останки 15 испанцев, а также их союзников – 45 кубинцев африканского и индийского происхождения, женщин, детей и 350 других человек, включая согласившихся на сотрудничество с конкистадорами майя. Всего ученые насчитали около 550 человек.
В ходе раскопок ученые обнаружили фигуры символически обезглавленных людей, которые, по мнению ученых, олицетворяли тех, кто не относился к местному населению, а прибыл вместе с испанцами для завоевания ацтеков. Эти люди составили часть конвоя, прибывшего с Кубы в 1520 году. На это указывает этническая принадлежность, определенная по характерным особенностям обнаруженных черепов людей.
Ученые нашли свидетельства того, что местное население съедало своих завоевателей и их союзников, а также лошадей. Между тем свиней, принесенных захватчиками, ацтеки убили, но, по-видимому, употреблять в пищу не стали. Украшения и другие ценности конкистадоров ацтеков не заинтересовали. Эти предметы историки обнаружили в мусорных ямах. В свою очередь коренных жителей заинтересовали ребра лошадей и музыкальные инструменты.
Город Тескоко считался культурной столицей Тройственного союза ацтеков и был вторым по величине после Теночтитлана (политической столицы государства) поселением империи. В городе проживали мезоамериканские народы акольхуа, тепанеки и ацтеки. Считается, что город был основан в XII веке чичимеками, а к моменту его завоевания испанцами в XVI веке его население превысило 20 тысяч человек.