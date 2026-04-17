Власти Ирана открыли Ормузский пролив
Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
«В соответствии с достигнутым в Ливане прекращением огня проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся срок перемирия по согласованному маршруту, как уже было объявлено организацией портов и морского судоходства Ирана», - написал Аракчи в соцсети X.