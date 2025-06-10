10–11 июня казахстанские специалисты проводят научно-исследовательскую работу с архивными каталогами Литвы с целью выявления документов, связанных с историей и культурой РК

Фото: пресс-служба Минкультуры

В честь Международного дня архивов в Вильнюсе подписан меморандум о взаимопонимании между Центральным государственным архивом кино-, фото-, документов и звукозаписей Казахстана и Центральным государственным архивом Литвы, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минкультуры, документ направлен на обмен опытом, реализацию совместных проектов, развитие профессионального взаимодействия в сфере архивного дела, а также на укрепление культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Литвой.

В рамках торжественного мероприятия состоялось открытие международной фотовыставки «Роль женщины в культуре казахской степи (конец XIX — начало XX века)». Экспозиция включила уникальные исторические фотоматериалы из архивных фондов Казахстана, отражающие особую роль казахских женщин в общественной и культурной жизни.

Выставка организована при содействии литовских архивистов и впервые представлена широкой международной аудитории. С приветственными словами выступили директор Центрального государственного архива Литвы Далиус Жижис и Посол Казахстана в Литве Тимур Оразаев.

Представители казахстанской стороны рассказали о деятельности архива и участии в международных инициативах.

В ходе визита делегация из Казахстана посетила архивные учреждения в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде. Были проведены профессиональные встречи, на которых обсуждались перспективы сотрудничества: организация совместных выставок и показов кинохроники, обмен аудиовизуальными документами, а также внедрение современных технологий цифровизации.

10–11 июня казахстанские специалисты проводят научно-исследовательскую работу с архивными каталогами Литвы с целью выявления документов, связанных с историей и культурой Казахстана. 12 июня фотовыставка будет повторно представлена в городе Каунас.