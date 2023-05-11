Арман Оразалиев возглавил департамент полиции ЗКО

Полковник полиции Оразалиев работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Департаментов полиции Павлодарской и Жамбылской областей.

Фото пресс-службы ДП ЗКО

По согласованию с Администрацией президента РК, приказом министра внутренних дел Марата Ахметжанова начальником Департамента полиции Западно-Казахстанской области назначен полковник полиции Арман Оразалиев, ранее занимавший должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП ЗКО.

Активу Западно-Казахстанской области и личному составу Департамента полиции нового начальника представил первый заместитель министра внутренних дел РК генерал-лейтенант полиции Марат Кожаев.

Оразалиев Арман Молдиярович родился в 1975 году в Южно-Казахстанской области. В правоохранительных органах с 1992 года.

Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником Департаментов полиции Павлодарской и Жамбылской областей. Руководитель с большим опытом.

До этого занимал должность заместителя начальника департамента криминальной полиции МВД Республики Казахстан.