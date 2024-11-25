Армейские спортсмены завоевали три «золота» и четыре «бронзы» на чемпионате мира CISM по борьбе в Ереване

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С семью медалями золотого и бронзового достоинства возвращаются с 37-ого чемпионата мира по греко-римской и вольной борьбе среди военнослужащих, состоявшегося в Армении

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

Первенство, организованное Международным советом военного спорта (CISM), проходило в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. В нем участвовали  400 спортсменов из 24 стран мира.Казахстанская сборная была представлена 17 борцамипо вольной и греко-римской борьбе.

Ранее мы уже сообщали о выступлениях казахстанской сборной в Ереване. Высшую награду по вольной борьбе завоевал ефрейтор Мейржан Аширов (70 кг). Медали бронзового достоинства получили младший сержант Айдос Султангали – греко-римская борьба в весовой категории 60 кг и служащая Вооруженных сил РК Светлана Анкичева – женская борьба (50 кг).

В последующие дни эти достижения были дополнены еще двумя золотыми и таким же количеством бронзовых медалей.

Борец вольного стиля служащий Вооруженных сил РК Камиль Куруглиев в весовой категории 97 килограммов одержал победу над спортсменами из Индии и Монголии. В решающем поединке, одолевсопреника из Ирана, он завоевал золотую медаль.

Стал чемпионом мира по греко-римской борьбе и ефрейтор Алимхан Сыздыков, доказавший свое превосходство в финальной схватке с иранским борцом.

Бронзовыми медалями дополнили копилку наград сбороной ЦСКА Минобороны Казахстана служащие Вооруженных сил Рустем Мирзагалиев по вольной борьбе в весовой категории 86 кг и Марина Седнева – женская борьба (55 кг).

#Спорт #чемпион #медаль #Ереван

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