Армяно-казахские отношения выйдут на новый уровень – Пашинян

Президент
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Лидеры государств провели переговоры в узком составе, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что придает особое значение данному официальному визиту и оценивает его как важный этап в развитии двусторонних отношений, сообщает Акорда.

Президент Казахстана подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия.

«Никол Пашинян отметил динамичное развитие взаимных связей и заявил о готовности приложить совместные усилия для вывода армяно-казахских отношений на новый уровень», - говорится в сообщении.

В ходе переговоров Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

«В завершение переговоров в узком формате лидеры подчеркнули твердую приверженность дальнейшему укреплению многогранных связей между Казахстаном и Арменией», - отмечается в сообщении.

#Касым-Жомарт Токаев #Армения #официальный визит #Никол Пашинян

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