Суммы беззалоговых потребительских кредитов ограничат для казахстанцев
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Разработаны требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита
Соответствующий проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 17 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz
Согласно документу, сумма потребительского банковского кредита по беззалоговому банковскому займу – не более 2 200 МРП.
По обеспеченному залогом займу – без ограничений.
Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого МФО по беззалоговому микрокредиту, должна составлять не более 1 100 МРП; по микрокредиту, обеспеченному залогом, - также без ограничений.