Суммы беззалоговых потребительских кредитов ограничат для казахстанцев

Разработаны требования к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Соответствующий проект постановления размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 17 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz

Согласно документу, сумма потребительского банковского кредита по беззалоговому банковскому займу – не более 2 200 МРП.

По обеспеченному залогом займу – без ограничений.

Сумма потребительского микрокредита, выдаваемого МФО по беззалоговому микрокредиту, должна составлять не более 1 100 МРП; по микрокредиту, обеспеченному залогом, - также без ограничений.