Спорт
"Арсенал" стал очередной жертвой Рэшфорда
Азамат Сыздыкбаев
Несмотря на наличие мадридского дерби, очных встреч "Ювентуса" и "Интера", а также ПСЖ и "Лиона", центральным матчем футбольного уик-энда стало все же противостояние между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом", передает Kazpravda.kz

56d2ff7ac24801456668538.jpg  Английская Премьер-лига. 27-й тур.

"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 3:2

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Фото с сайта skysports.ru

Поражение в матче с таким принципиальным соперником, как "Арсенал", могло окончательно переполнить бездонную чашу терпения манчестерского руководства. Конечно, Жозе Моуриньо придет спасать "Юнайтед" лишь летом, но ведь есть еще и Райан Гиггз, который уже временно брал на себя функции главного тренера, еще до прихода ван Гаала, и надо сказать, справлялся с ними весьма и весьма неплохо.

В целом статистика личных встреч до сегодняшнего матча была на стороне "красных дьяволов". Однако последний матч, закончившийся победой "канониров" со счетом 3:0, наглядно показывал игровое состояние команд в этом сезоне. Ставка на молодых игроков вновь может сослужить хорошую службу Луи ван Гаалу. Юный воспитанник манчестерской академии Маркус Рэшфорд сегодня вновь забил два гола и вновь принес победу "Манчестер Юнайтед". А соперником манкунианцев в этот раз был не скромный датский клуб "Митьюлланд", а грозный "Арсенал". В первом тайме забивали исключительно воспитанники академии "Манчестер Юнайтед" – на дубль молодого Рэшфорда ответил экс-форвард МЮ Дэнни Уэлбек, возродив убитую, казалось бы, интригу в матче.

Надо отметить, в эпизоде с обоими голами "Манчестера" великолепно проявил себя в качестве ассистента молодой уругвайский защитник Гильерме Варела, который в обоих случаях выполнил мягкие и точные передачи в штрафную соперника. А во втором тайме страсти закипели с новой силой. Свидетельством тому стали четыре желтые карточки, показанные, соответственно, Рэмси, Эррере, Эльнени и Янузаю. Масло в огонь подлил и наставник "Юнайтед" Луи ван Гаал, который устроил целое шоу на бровке, наглядно показав картинное, по его мнению, падение игрока "Арсенала". Этот эпизод впоследствии наверняка станет поводом для многочисленных мемов и шуток.



Однако еще до этого забавного эпизода команды вновь обменялись голами. Сначала Маркус Рэшфорд для разнообразия решил отметиться голевой передачей, "пофинтив" в штрафной Петра Чеха и откатив мяч под разящий удар Андера Эрреры. Мяч, срикошетив от защитника, полетел точнехонько в верхний угол ворот – 3:1! Затем уже Мест Озил великолепно пробил от газона, сыграв на добивании после удара активного Уэлбека.

Концовка матча получилась очень нервной, команды соорудили уйму полумоментов у ворот друг друга. Однако даже добавленные главным арбитром встречи Крейгом Поусоном 5 минут голов больше не принесли. 3:2 – красивая и тяжелая победа "Манчестер Юнайтед" над принципиальнейшим оппонентом.



Результаты всех матчей 27-го тура:
"Вест Хэм" – "Сандерленд" – 1:0
"Сток Сити" – "Астон вилла" – 2:1
"Уотфорд – "Борнмут" – 0:0
"Саутгемптон" – "Челси" – 1:2
"Лестер" – "Норвич" – 1:0
"Вест Бромвич" – "Кристал Пэлас" – 3:2
"Манчестер Юнайтед" – "Арсенал" – 3:2
"Тоттенхэм – Суонси" – 2:1

Матчи "Ливерпуль" – "Эвертон" и "Ньюкасл" – "Манчестер Сити" перенесены из-за финала Кубка английской Лиги.

56d32a20897831456679456.jpg Испанская Примера. 26-й тур.

"Реал М" – "Атлетико М" – 0:1

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Фото с сайта walesonline.co.uk

Мадридское дерби стало первым по-настоящему серьезным испытанием для Зинеддина Зидана в качестве наставника "Королевского клуба", и он его пока не прошел. Опытная оборона "матрасников" сыграла очень компактно и не дала звездным игрокам "Реала" создавать реально острые моменты у ворот своего кипера Яна Облака.

А во втором тайме главная звезда "Атлетико" Антуан Гризманн забил единственный в этой встрече гол. В эпизоде с забитым мячом Антуан все сделал сам: сыграв в эффектную стенку с Фелипе Луисом, он в одно касание поразил нижний угол ворот Кейлора Наваса.

Криштиану Роналду отметился в матче лишь парой дальних ударов, но все равно стал самой обсуждаемой персоной матча. Причиной тому послужило громкое высказывание игрока, который заявил испанской прессе о том, что, если бы "все играли на одном уровне со мной, возможно, мы были бы лидерами". Португальская звезда давно и всем уже доказал, что очень не любит проигрывать. Тем не менее после подобной тирады вполне вероятно возобновятся слухи о скором переходе португальца в другую команду. Благодаря столь важной победе в логове "галлактикос" "Атлетико" сумел оторваться от ближайшего преследователя в лице как раз-таки "Реала" на 4 очка.

В этом сезоне оба мадридских клуба борются лишь за вторую строчку, поскольку лидирующая "Барселона" показывает выдающуюся игру на протяжении всего сезона и опережает своих преследователей на 5 и 9 очков соответственно. Помимо этого, каталонцы имеют игру в запасе.



"Барселона" – "Севилья" – 2:1

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Фото с сайта mirror.co.uk

Сегодня "блауграна" с большим трудом одержала победу над "Севильей". Первый же опасный момент у ворот Клаудио Браво неожиданно завершился взятием ворот хозяев. На 20-й минуте матча Витоло, после отличной подачи Тремулинаса, шикарно слету пробил в нижний угол, такие мячи не берутся – 0:1. Через 11 минут после этого Лионель Месси восстановил паритет коронным ударом со штрафного.

"Барселона" остаток первого тайма провела в позиционных атаках, без включения больших скоростей. "Севилью" счет, видимо, устраивал тоже, так что первая половина встречи завершилась ничьей. А вот уже в начале второго тайма Жерар Пике вывел хозяев вперед, после передачи Луиса Суареса. Защитник "Барсы" принял мяч на линии чужой вратарской и точно пробил – 2:1. После этого показалось, что голы посыплются, как из рога изобилия, однако до конца встречи, несмотря на обилие голевых моментов, как у тех, так и у других ворот, счет на табло так и не изменился. Так что "Барселона" по-прежнему лидирует в первенстве, а "Севилья" остается на 6-й строчке.



Также стоит отметить победу "Сельты" в гостях у "Хетафе" со счетом 1:0 и разгромное домашнее поражение "Валенсии" от "Атлетика" из Бильбао. Теперь от увольнения Гэри Невилла может не спасти даже сверхудачное пока продвижение в Лиге Европы.

Результаты всех матчей 26-го тура:

"Эйбар" – "Лас-Пальмас" – 0:1
"Реал М" – "Атлетико М" – 0:1
"Спортинг" – "Эспаньол" – 2:4
"Хетафе" – "Сельта" – 0:1
"Бетис" – "Райо Вальекано" – 2:2
"Реал С" – "Малага" – 1:1
"Вильяреал" – "Леванте" – 3:0
"Валенсия" – "Атлетик" – 0:3
"Депортиво" – "Гранада" – 0:1
"Барселона" – "Севилья" – 2:1

56d334f732fb81456682231.png Немецкая Бундеслига. 23-й тур.

"Вольфсбург" – "Бавария" – 0:2

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Фото с сайта ballball.com

В этом матче "Бавария" не могла себе позволить проиграть. Не только в силу своего статуса и игровой мощи, но и потому что в этот день клуб праздновал свое 116-летие. Как и мюнхенцы, "Вольвсбург" продолжает борьбу в Лиге чемпионов, и там пока у "волков" дела идут превосходно.

Напомним, "Вольфсбург" одержал победу над "Гентом" в гостях. Однако в Бундеслиге у "волков" не все так радужно. Они идут на 8-м месте, сыграв в прошлом туре вничью с "Гертой", и вот теперь, проиграв "Баварии". В первом тайме голов забито не было. Но во втором машина "Баварии" заработала на полную мощность, и "Вольфсбург" не сдюжил. Сначала отличился Кингсли Коман, удачно сыграв на добивании после удара Левандовски. А на 74-й минуте уже сам поляк забил мяч, в одно касание сыграв после великолепной скидки Франка Рибери. 



Результаты всех матчей 23-го тура:
"Кельн" – "Герта" – 0:1
"Вердер" – "Дармштадт" – 2:2
"Вольфсбург" – "Бавария" – 0:2
"Гамбург" – "Ингольштадт" – 1:1
"Штутгарт" – "Ганновер" – 1:2
"Аугсбург" – "Боруссия М" – 2:2
"Боруссия Д" – "Хоффенхайм" – 3:1
"Майнц" – "Байер" – 3:1
"Айнтрахт Ф" – "Шальке" –4:0

56d359d69e1da1456691670.jpeg Серия A. 27-й тур.

"Ювентус" – "Интер" – 2:0

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Фото с сайта republica.it

Несмотря на большой интерес, с которым ожидался этот матч, встреча прошла очень ожидаемо и без сенсаций – "Ювентус" очень уверенно одержал очередную победу, особо не увидев разницы между "Интером" и другими соперниками по серии A.

В первом тайме миланцы сумели уйти на перерыв сухими. Но во втором "Старая синьора" провела в ворота Хандановича два мяча, не дав ни разу усомниться в своем превосходстве. Сначала отличился защитник Леонардо Бонуччи, удачно подключившись к атаке после ошибки соперника. А за 7 минут до конца основного времени в ворота "Интера" был назначен пенальти, после того как Миранда нарушил правила на Альваро Морате. Сам пострадавший и реализовал пенальти – 2:0!

За оставшееся время миланцы так и не сумели соорудить ничего интересного у ворот Буффона и в последние минуты матча не сильно стремились вперед, видимо, смирившись с поражением.



Впереди – игра двух других претендентов на "Скудетто" – "Наполи" примет "Фиорентину", а римский "Лацио" на своем поле сыграет с "Сассуоло".

Результаты всех матчей 27-го тура:

"Эмполи" – "Рома" – 1:3
"Милан" – "Торино" – 1:0
"Палермо" – "Болонья" – 0:0
"Карпи" – "Аталанта" –1:1
"Кьево" – "Дженоа" – 1:0
"Сампдория" – "Фрозиноне" – 2:0
"Удинезе" – "Верона" – 2:0
"Ювентус" – "Интер" – 2:0
"Лацио" – "Сассуоло"
"Фиорентина" – "Наполи"

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