Юниорская сборная Казахстана по хоккею одержала третью победу подряд на чемпионате мира

В городе Крыница-Здруй (Польша) проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниоров в дивизионе IA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Сборная Казахстана ведёт борьбу за выход в элитный дивизион. В турнире, помимо Казахстана, принимают участие команды Польши, Венгрии, Украины, Швейцарии и Словении. На данный момент казахстанская сборная провела три матча и во всех одержала победу.

С 9 очками команда уверенно лидирует в турнирной таблице. В первом туре Казахстан обыграл Венгрию со счётом 5:2, во втором — разгромил Польшу 10:2. В третьем матче против Украины казахстанские хоккеисты совершили камбэк и вырвали победу. К 25-й минуте встречи команда уступала 0:3, однако подопечные Максима Худякова сумели забросить пять безответных шайб — 5:3.

Следующий матч сборная Казахстана проведёт 23 апреля против команды Швейцарии. Начало игры — в 15:30 по времени Астаны. Заключительный матч группового этапа состоится 24 апреля в 15:30 против сборной Словении. По итогам турнира команда, занявшая первое место, получит путёвку в элитный дивизион.