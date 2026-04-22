Казахстан обыграл Таиланд на VI Азиатских пляжных играх в Китае

18
Дана Аменова
специальный корреспондент

Турнир проходит по круговой системе

Фото: пресс-служба Минтуризма

В Санье стартовали соревнования по водному поло в рамках Азиатских пляжных игр. Женская сборная Казахстана уверенно начала турнир, одержав победу над командой Таиланда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

По данным ведомства, следующую игру наши спортсменки проведут уже завтра, 23 апреля, против сборной Гонконга.

Формат пляжного водного поло отличается от классического: команды играют по сетам. Основное время завершилось со счётом 2:2 по сетам, а в решающей серии пенальти сборная Казахстана оказалась сильнее - 2:0.

В составе команды выступают: Ариадна Затыльникова, Камила Наурызбаева, Таира Мухаева, Яна Смолина, Василиса Антропова, Фатима Маткаримова и Аида Алпыcбай.



Турнир проходит по круговой системе: команды проведут по три игры, и именно по их итогам определятся призёры соревнований.

В министерстве отметили, что сегодня также состоится торжественная церемония открытия Игр. Флагоносцами сборной Казахстана станут Мурат Шакенов (водное поло) и Диана Ержанова (акватлон).

#Азия #Таиланд #Минтуризма #пляжные игры

